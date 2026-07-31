В Каппадокии стартовал фестиваль воздушных шаров Фестиваль собрал воздушные шары из США, Франции, Великобритании, Бельгии, Нидерландов, Бразилии, Словакии, Австрии и Польши

В турецкой Каппадокии стартовал седьмой фестиваль воздушных шаров, в рамках которого состоялся показательный полет 30 аэростатов необычной формы из Турции и других стран.

Организованный Министерством культуры и туризма фестиваль собрал фигурные воздушные шары из Турции, США, Франции, Великобритании, Бельгии, Нидерландов, Бразилии, Словакии, Австрии и Польши.

На рассвете подготовленные к полету на фестивальной площадке в поселке Гереме воздушные шары привлекли внимание местных и иностранных туристов. Аэростаты в форме сердца, совы, цыпленка, волка, утки, попугая, осьминога, ракеты, земного шара и клоуна совершили показательный полет над долинами, покрытыми знаменитыми каменными «сказочными дымоходами» Каппадокии.

Впервые в рамках фестиваля состоялся полет воздушного шара в форме кита, дизайн которого разработала ученица шестого класса Бенги Серра Кая. Ее работа заняла первое место в конкурсе дизайна воздушных шаров «Воздушный шар моей мечты», организованном среди учащихся начальных и средних школ Невшехира.

Члены молодежного крыла Партии справедливости и развития (ПСР) также провели просветительскую акцию, проехав на велосипедах по велодорожке, построенной Управлением провинции Невшехир в районе фестивальной площадки.

Губернатор Невшехира Хюсейн Кек сообщил журналистам, что фестиваль создал в Каппадокии настоящее визуальное зрелище.

По его словам, с января по июль этого года сотни тысяч туристов получили возможность увидеть регион с высоты во время полетов на воздушных шарах.

«В нашем регионе работают 30 компаний, располагающих 359 воздушными шарами. Среди наших пилотов 37 женщин. В этом году около 316 тыс. гостей совершили полет на воздушных шарах. Ежегодно в среднем 750 тыс. гостей получают такой опыт. В зависимости от погодных условий полеты проводятся в среднем 224 дня в году. Мы очень рады принимать гостей в этом уникальном природном уголке, где воедино слились история, природа и наследие от сельджуков и Османской империи до хеттов и римлян», - сказал Кек.

Желающие увидеть фигурные воздушные шары заполнили фестивальную площадку

Пришедший на площадку с первыми лучами солнца Абдуссамет Айгюн рассказал, что посетители старались сделать лучшие фотографии на фоне воздушных шаров.

«Фестиваль с шарами разных форм создает очень красивую картину. Мы пришли всей семьей и остались очень довольны», - сказал он.

Озге Шенмердан приехала из Анкары специально для того, чтобы увидеть воздушные шары, участвующие в фестивале.

«Каждый должен сюда приехать. Я побывала во многих местах, но не видела ничего настолько красивого. Я приехала специально ради фигурных воздушных шаров. Атмосфера здесь произвела на меня большое впечатление», - отметила она.

Рахиме Айгюн также отметила, что фигурные воздушные шары создают гармоничный пейзаж вместе с каменными образованиями Каппадокии, и призналась, что ей было приятно наблюдать за ними.

Фестиваль завершится в воскресенье, 2 августа.