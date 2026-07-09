Борьба с вредителем — коричневым клопом — ведется в сотрудничестве с жителями региона

В Гиресуне в естественную среду выпустили 1000 пчел-самураев Борьба с вредителем — коричневым клопом — ведется в сотрудничестве с жителями региона

В районе Тиреболу провинции Гиресун в целях борьбы с коричневым клопом в природу выпущено 1000 самурайских ос.

Генеральный директор Департамента продовольствия и контроля Министерства сельского хозяйства и лесного хозяйства Турции Эрсин Дилбер заявил в ходе мероприятия, прошедшего в селе Карадемир этого района, что борьба с вредителем — коричневым клопом — ведется в сотрудничестве с жителями.

Дилбер отметил, что коричневый клоп был обнаружен в стране в 2017 году: «В рамках плана действий, подготовленного нашим министерством, мы начали работу, уделяя приоритетное внимание борьбе в местах зимовки. В 2023 году мы впервые в Турции начали разводить самурайскую осу, которая является естественным врагом коричневого клопа. В том году мы выпустили в природу около 240 тысяч естественных врагов».

По его словам, объемы разведения самурайской осы ежегодно растут, годовой объем разведения достиг примерно 1,6 миллиона особей.

Подчеркнув, что в борьбе с коричневым клопом недостаточно только самурайской осы или обработки зимних убежищ пестицидами, Дилбер добавил: «Используя возможности нашего министерства, мы реализовали программу мероприятий, направленных на поддержку популяций таких естественных насекомоядных видов в природе, как фазан и куропатка».

После выступлений Дилбер и сопровождавшие его лица выпустили на волю 1000 «самурайских» ос, находившихся в стеклянных пробирках.