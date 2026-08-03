В древнейшем в мире мегалитическом храмовом комплексе, включенном в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, проводятся масштабные работы по улучшению дороги, ведущей из центра города к археологическому комплексу, а также зон для посетителей

В Гебеклитепе расширяют транспортную и туристическую инфраструктуру В древнейшем в мире мегалитическом храмовом комплексе, включенном в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, проводятся масштабные работы по улучшению дороги, ведущей из центра города к археологическому комплексу, а также зон для посетителей

В расположенном в турецкой провинции Шанлыурфа древнейшем в мире мегалитическом храмовом комплексе, который входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, укрепляют транспортную и туристическую инфраструктуру в связи с ростом числа посетителей.

Гебеклитепе находится примерно в 18 км от центра Шанлыурфы, неподалеку от сельского района Оренджик. Археологический объект был обнаружен во время поверхностных исследований в 1963 году и сегодня входит в число исторических достопримечательностей, наиболее популярных среди турецких и иностранных туристов.

Инвестиции, направленные на увеличение пропускной способности археологического комплекса, который ежегодно посещают около 1 миллиона человек, продолжаются.

В рамках этих работ продолжается реконструкция дороги, которая ранее имела по одной полосе движения в каждом направлении, в двухполосную магистраль. Одновременно расширяются пешеходные дорожки вокруг археологического объекта, которые также адаптируют для людей с ограниченными возможностями.

Кроме того, протяженность прогулочного маршрута будет увеличена примерно вдвое по сравнению с прежней схемой.

Территорию вокруг Гебеклитепе можно будет осматривать более подробно

Директор Управления культуры и туризма провинции Шанлыурфа Айдын Аслан рассказал «Анадолу», что интерес к Гебеклитепе резко вырос после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 2019 год «Годом Гебеклитепе».

По его словам, благодаря работам, проводимым соответствующими учреждениями под координацией Министерства культуры и туризма, вместимость туристической инфраструктуры комплекса постепенно увеличивается.

«В частности, мы расширили пешеходные дорожки и одновременно делаем их доступными для людей с ограниченными возможностями. Мы также работаем над тем, чтобы посетители могли лучше осматривать территорию. Благодаря возвышенному расположению Гебеклитепе мы создали новые маршруты, с которых открывается вид на равнину Харран. Таким образом, мы не только увеличим пропускную способность объекта, но и дадим посетителям возможность ближе познакомиться с окружающей природой. Раньше посетители осматривали участок, где находится верхний защитный навес, после чего возвращались обратно. Теперь мы открываем и расширяем территорию. Посетители смогут проводить здесь больше времени, а поток людей не будет концентрироваться только в отдельных местах», - рассказал Аслан.

Планируется увеличить продолжительность посещения

Председатель Ассоциации развития туризма Шанлыурфы Мехмет Камиль Тюркмен также отметил, что реализуемые инвестиции внесут значительный вклад как в увеличение туристической пропускной способности объекта, так и в развитие туризма в целом.

По его словам, после завершения новых маршрутов посетители смогут проводить в Гёбеклитепе значительно больше времени.

«После завершения дорожных работ в Гебеклитепе время пребывания посетителей на территории археологического комплекса еще больше увеличится. В частности, после завершения работ в задней части комплекса и открытия расположенных там сооружений для посещения будет создан более протяженный кольцевой маршрут.

Благодаря этому мы сможем показать туристам участки, которые до сих пор оставались недоступными для осмотра. Расширение дороги - своевременное и правильное решение. Эти инвестиции напрямую повлияют не только на число туристов, приезжающих в город, но и на продолжительность их пребывания как в Шанлыурфе, так и непосредственно в Гебеклитепе», - отметил Тюркмен.