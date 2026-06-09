На саммите обсуждаются возобновляющиеся торговые связи между Турцией и Сирией, а также вопросы логистики и производственного взаимодействия

В Газиантепе продолжается саммит городских экономик AA, объединивший деловые круги Турции и Сирии На саммите обсуждаются возобновляющиеся торговые связи между Турцией и Сирией, а также вопросы логистики и производственного взаимодействия

В Газиантепе проходит саммит «Городские экономики «Анадолу»: Газиантеп – Алеппо», организованный агентством «Анадолу» совместно с администрацией провинции Газиантеп и при поддержке муниципалитета города, а также компаний Kalyon İnşaat и SANKO Holding.

Саммит проходит в конгрессно-культурном центре Mavera Университета Газиантепа. С вступительными речами на мероприятии выступили губернатор Газиантепа Кемаль Чебер, глава администрации города Фатма Шахин, заместитель главы администрации Алеппо Махмуд Шахаде, а также председатель правления и генеральный директор агентства «Анадолу» Сердар Карагез.

На саммите обсуждаются крупномасштабная экосистема промежуточного производства, которую планируется создать в приграничной зоне в случае реализации специально регулируемых производственных и торговых зон между Газиантепом и Алеппо, а также связанные с этим инвестиционные возможности.

После открытия запланирована сессия «Новые горизонты в торговле для Турции и Сирии», модератором которой выступит директор новостей экономики и финансов «Анадолу» Серхат Аккан.

В сессии примут участие министр торговли Турции Омер Болат и министр экономики и промышленности Сирии Мухаммед Нидаль аш-Шаар. Министры обсудят возможности сотрудничества между экономиками двух стран.

В рамках мероприятия также состоится специальная сессия с участием посла Турции в Дамаске Нуха Йылмаза. Ожидается, что на ней будут затронуты вопросы возобновляющихся торговых отношений между Турцией и Сирией, логистики, производственного взаимодействия и региональной экономической интеграции.

Саммит призван внести вклад в региональную экономическую интеграцию

На сессии «Возможности и перспективы в новый период», модератором которой выступит директор регионального бюро «Анадолу» в Газиантепе Керем Коджалар, примут участие председатель Промышленной палаты Газиантепа Аднан Унверди, председатель Торговой палаты Газиантепа Мехмет Тунджай Йылдырым, председатель Торговой палаты Алеппо Мухаммед Саид Шейхкар и председатель Промышленной палаты Алеппо Имад Таха аль-Касым.

Заключительная сессия саммита под названием «Новый период в производстве, экспорте и таможенной сфере» пройдет под модераторством руководителя экономических новостей «Анадолу» Мерве Озлем Чакыр.

В ней выступят генеральный директор по вопросам таможни Министерства торговли Турции Мустафа Гюмюш, председатель правления Организованной промышленной зоны Газиантепа Дженгиз Шимшек и координатор председателей Союзов экспортеров Юго-Восточной Анатолии Мете Акджан.

Саммит направлен на содействие восстановлению Сирии за счет синергии, формируемой вокруг Газиантепа, придание турецко-сирийской торговле институционального, устойчивого и высокотехнологичного характера, повышение видимости региональных производственных, логистических и инвестиционных возможностей, а также создание долгосрочной основы для сотрудничества между государственными структурами, частным сектором и академическим сообществом.

Ожидается, что саммит, на котором в многостороннем формате рассматриваются возобновляющиеся торговые связи между Турцией и Сирией, а также вопросы логистики и производственного взаимодействия, внесет вклад в региональную экономическую интеграцию.