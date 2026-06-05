На второй день фестиваля проводятся экологические игры, конкурсы и интерактивные мероприятия

В аэропорту Ататюрка продолжается фестиваль «Ноль отходов» На второй день фестиваля проводятся экологические игры, конкурсы и интерактивные мероприятия

Фестиваль «Ноль отходов» продолжает принимать посетителей в аэропорту Ататюрка, предлагая обширную программу, охватывающую темы от энергоэффективности и циклической экономики до технологий и искусства.

На второй день фестиваля, который пользуется большой популярностью, для детей и молодежи организованы мастер-классы по созданию игрушек и художественных произведений из переработанных материалов, а также проводятся экологические игры, конкурсы и интерактивные образовательные программы.

С помощью специально подготовленного для детей театрального представления Çöp Atlas («Мусорный Атлас») концепция «ноль отходов» была донесена в увлекательной повествовательной форме. Маленькие посетители фестиваля не только получили удовольствие от шоу, но и узнали о важности защиты природы.

Фестиваль продолжится сегодня различными мероприятиями, в программе различные концерты, в том числе популярных исполнителей Синана Акчыла и Эмре Айдына. «Кухня ноль отходов», представленная на фестивале, объединяет теорию и практику, предлагая комплексную образовательную и экспериментальную площадку, направленную на повышение осведомленности о проблеме пищевых отходов.

- Фестиваль

Фестиваль «Ноль отходов», организованный под патронатом председателя Консультативного совета высокого уровня ООН по вопросам нуля отходов и почетного председателя Фонда «Ноль отходов» Эмине Эрдоган, совместно с Фондом «Ноль отходов» и Министерством энергетики и природных ресурсов, будет принимать посетителей в аэропорту Ататюрка до 7 июня. Его обширная программа охватывает темы от энергоэффективности и циклической экономики до технологий и искусства.

Фестиваль, проходящий под девизом «Эффективность энергии – трансформация будущего», объединяет культурные, художественные и научные мероприятия.

На площадке фестиваля представлены различные активности, рассчитанные на все возрастные и социальные группы – от детей и молодежи до семей и энтузиастов технологий.

Фестиваль предлагает широкий спектр тем - от технологий возобновляемой энергетики и приложений на основе искусственного интеллекта до мастер-классов по переработке отходов и решений в области устойчивой мобильности.

Участники могут проанализировать свое воздействие на окружающую среду с помощью площадок, посвященных практике циклической экономики, системам управления отходами, а также измерению углеродного и водного следов.

В специальных зонах с технологиями виртуальной реальности можно в интерактивном режиме наблюдать за изменениями в экосистемах и последствиями климатического кризиса.

В зоне «Музей ноль отходов» представлены экспозиции, побуждающие задуматься о привычках производства и потребления. Выставки привлекают внимание к ограниченности ресурсов и приглашают посетителей к более устойчивому образу жизни.