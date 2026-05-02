В апреле экспорт продукции оборонной и авиационной промышленности Турции составил 962 млн долларов В период с января по апрель этот показатель вырос на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 2 миллиардов 871 миллиона долларов

Председатель Управления оборонной промышленности Турции Халук Гёргюн в своей публикации в социальной сети отметил, что в апреле турецкая оборонная и авиационная промышленность продолжила рост.

«В апреле 2026 года экспорт составил 962 млн долларов, в период с января по апрель этот показатель вырос на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 2 миллиардов 871 миллиона долларов», - отметил он.

Глава управления отметил, что эти результаты, достигнутые несмотря на растущую конкуренцию и неопределенность в глобальном масштабе, являются ярким отражением производственных возможностей с высокой добавленной стоимостью, систем, доказавших свою эффективность на поле боя, и устойчивых экспортных стратегий.

«В соответствии с видением, изложенным президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, наша оборонная и авиационная промышленность решительно продолжает свой технологически ориентированный рост. Благодаря расширению международного сотрудничества, углублению экосистемы и увеличению производственных мощностей мы нацелены на дальнейшее повышение показателей экспорта. Мы благодарим сотрудников SSB, компании оборонной промышленности и всех наших партнеров», - подчеркнул Халук Гёргюн.