В Анкаре стартовал форум «Средняя Азия - Турция» Турция рассматривает Центральную Азию не просто как соседний регион, имеющий историческое значение, отметил профессор Мурат Йешилташ

В Анкаре стартовал форум «Средняя Азия — Турция» под девизом «Общее будущее в меняющемся мире», организованный в сотрудничестве с Фондом исследований в области политики, экономики и общества (SETA), Международным институтом Средней Азии и Университетом Хасана Кальонджу.



На открытии форума выступили профессор Мурат Йешилташ, преподаватель Университета социальных наук в Анкаре и директор по исследованиям в области внешней политики SETA, генеральный координатор SETA профессорНеби Миш, заместитель главного советника президента Узбекистана по вопросам внешней политики и директор Международного института Центральной Азии Джавлон Вахабов, посол Узбекистана в Анкаре Ильхам Хайдаров и посол Турции в Ташкенте Уфук Улуташ.



Йешилташ в своем выступлении отметил, что они собрались в период, когда международная система переживает глубокие преобразования, и подчеркнул, что в условиях неопределённости и перемен диалог между надёжными партнёрами является не только ценным, но и необходимым.



Отметив, что отношения между Турцией и странами Центральной Азии сформировались таким образом, что позволяют уникальным образом реагировать на эти вызовы, Йешилташ подчеркнул, что эти связи не являются лишь результатом геополитических расчетов, а основываются на общем наследии, культуре и истории.

По его словам, за последние 30 лет Турция и страны Центральной Азии развивали сотрудничество во многих различных областях. Геополитический и экономический подъем Центральной Азии является одним из важнейших событий данного периода.



•⁠ ⁠Центральная Азия — жизненно важный партнер для Турции



Обратив внимание на то, что регион приобретает все более центральное значение с точки зрения взаимосвязанности, энергетической безопасности, транспортных коридоров, цепочек поставок и региональной стабильности, Йешилташ заявил, что Турция рассматривает Центральную Азию не просто как соседний регион, имеющий историческое значение, а как жизненно важного партнера для построения более взаимосвязанной, процветающей и стабильной Евразии.



Он отметил, что подобные форумы способствуют созданию возможностей для диалога между лицами, принимающими решения, учеными и экспертами, которые формируют интеллектуальную основу общего будущего.