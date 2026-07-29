В Анкаре проходит семинар «Преступления в сфере интеллектуальной собственности и общественное здравоохранение» Международное мероприятие организовано Главным управлением полиции Турции при сотрудничестве с «Анадолу»

В столице Турции, Анкаре в среду, 29 июля начался семинар-практикум «Преступления в сфере интеллектуальной собственности и общественное здоровье».

Мероприятие организовано Центральным отделом по борьбе с преступлениями в сфере интеллектуальной собственности Управления безопасности Главного управления полиции при сотрудничестве с «Анадолу».

Семинар, проходящий в одном из отелей Анкары, объединил представителей государственных учреждений, международных организаций, академических кругов и частного сектора, работающих в сфере борьбы с преступлениями против интеллектуальной собственности.

В работе семинара участвуют дипломатические представители около 40 стран, аккредитованные в Турции, сотрудники полиции, эксперты профильных министерств, профессиональные ассоциации, платформы электронной торговли, а также представители национальных и международных брендов. Среди участников — представители Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), Международной ассоциации товарных знаков (INTA), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

На открытии семинара генеральный директор Главного управления полиции Турции Али Фидан заявил, что интеллектуальная собственность — это, по своей сути, правовая защита результатов интеллектуального труда, творческих идей и инноваций.

Он подчеркнул, что нарушение прав интеллектуальной собственности означает заполнение рынка неконтролируемой, кустарно произведенной и контрафактной медицинской продукцией. «Когда на рынок попадают поддельные лекарства с недостаточным содержанием действующего вещества, произведенные в антисанитарных условиях или содержащие вредные химикаты, это может обернуться трагедией с летальным исходом. Подобная уязвимость не ограничивается отдельными случаями, а глубоко подрывает доверие к контрольным возможностям государства и создает серьезную угрозу общественной безопасности»,- привлек внимание глава управления полиции.

Фидан обратил внимание на то, что контрафактные и незаконно ввезенные товары, производимые с нарушением прав, формируют колоссальную зону риска, напрямую угрожающую жизни граждан. Он также указал, что пиратство и фальсификация подпитывают теневую экономику, приводят к потерям налоговых поступлений и напрямую финансируют преступные сети и терроризм.

По его словам, в условиях, когда производство и инновации не защищены законом, невозможно защитить качественный капитал и выстроить конкурентоспособную на глобальном уровне национальную экономику.

«Стратегия видения «Век Турции» сформированная под руководством нашего президента, нацелена на построение сильной Турции, опирающейся на собственные ресурсы и играющей сильную роль на мировой арене. В этом направлении мы ведем решительную борьбу с преступными элементами, посягающими на интеллектуальный труд, нашу производственную мощь, экономическую безопасность страны и здоровье наших граждан», - отметил Фидан.

По его словам, борьба с преступностью ведется благодаря высокой оперативной готовности полицейских сил, эффективной координации со всеми государственными институтами и международному сотрудничеству.

«С учетом роста цифровых, анонимных и транснациональных преступных угроз, необходимы новые подходы к обеспечению безопасности, выходящие за рамки традиционных методов. Полиция вкладывает масштабные инвестиции в технологическую инфраструктуру для противодействия этим угрозам нового поколения, обновляет программы повышения квалификации персонала в соответствии с требованиями времени и постоянно расширяет международное сотрудничество. Борьба с преступлениями в сфере интеллектуальной собственности ведется с непоколебимой решимостью и без каких-либо уступок», - добавил он.

- Лекарства ни в коем случае нельзя приобретать вне легальной цепочки поставок



Глава Департамента внешних связей Главного управления полиции Гёкхан Демиртола, в свою очередь, отметил, что преступления против интеллектуальной собственности — это не просто подделка товарного знака, а один из крупнейших источников дохода организованных преступных групп.

Он подчеркнул, что подобные преступления превращаются в настоящий террор против общественного здоровья, напрямую угрожая жизни людей. Демиртола сообщил, что Главное управление полиции проводит работу по защите прав интеллектуальной собственности в координации с международными организациями.

Он также заявил, что в ходе борьбы с контрафактными продуктами питания и сельскохозяйственной продукцией ставится цель защитить здоровье населения, а взаимодействие с судебными органами, медицинскими учреждениями и международными структурами делает эту борьбу более эффективной.

Заместитель руководителя Агентства по лекарственным средствам и медицинским изделиям Турции Эрай Каплан подчеркнул, что борьба с поддельными лекарствами — это не просто деятельность по защите товарных знаков, а государственная задача по обеспечению здоровья и безопасности населения, а также поддержанию доверия к системе здравоохранения.

Он отметил, что система прослеживаемости лекарственных средств, внедренная в Турции впервые в мире, позволяет отслеживать каждый этап движения препарата. Каплан заявил, что благодаря этой системе проникновение поддельных, контрафактных или незарегистрированных препаратов в легальную цепочку поставок невозможно. «Однако, это не означает, что угроза полностью устранена, поскольку она постоянно меняют свою форму. Данные последних лет как в нашей стране, так и на международном уровне показывают, что значительная часть случаев с поддельными лекарствами теперь происходит путем взлома легальной цепочки поставок», - предостерег он.

Каплан особо указал на серьезную угрозу, исходящую от продажи лекарств через интернет. «Лекарства ни в коем случае нельзя приобретать вне легальной цепи поставок. Если какой-либо препарат продается в интернете, он почти наверняка является либо контрафактным, либо поддельным, либо, в лучшем случае, выведенным из легального оборота. Ни один веб-сайт, аккаунт в соцсетях или платформа электронной торговли не могут заменить профессиональную консультацию фармацевта и безопасную цепочку поставок», - привлек внимание эксперт.

В рамках семинара также организована выставка, где представлены подлинные и контрафактные образцы продукции различных брендов с целью повышения осведомленности участников.

