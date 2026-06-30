Мероприятие будет организовано под сопредседательством глав МИД двух стран

В Анкаре пройдет седьмое заседание Совместной группы стратегического планирования Кыргызстана и Турции Мероприятие будет организовано под сопредседательством глав МИД двух стран

Седьмое заседание Совместной группы стратегического планирования Кыргызстана и Турции состоится в среду, 1 июля в Анкаре.



Как сообщили источники в турецком внешнеполитическом ведомстве, мероприятие пройдет под сопредседательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана и его кыргызского коллеги Жээнбека Кулубаева.



В ходе переговоров Фидан проведет отдельную встречу с Кулубаевым – в форматах один на один и с участием делегаций.



Ожидается, что стороны зафиксируют удовлетворенность достигнутым уровнем политических отношений, а также состоявшимися визитами и контактами на высшем уровне. Кроме того, министры обсудят подготовку к предстоящим встречам и саммитам на высшем уровне.



Глава МИД Турции, как ожидается, представит предложения по дальнейшему развитию сотрудничества в таких сферах, как торговля, экономика, инвестиции, энергетика, транспорт, оборонная промышленность, образование, а также гуманитарные и культурные связи.



Хакан Фидан также затронет вопросы, связанные с достижением целевого показателя товарооборота в 5 млрд долларов, и подчеркнет важность укрепления взаимодействия на многосторонних площадках, прежде всего в рамках Организации тюркских государств (ОТГ).



Глава турецкой дипломатии подтвердит значимость усиления транспортной связности и логистической инфраструктуры, в первую очередь по Среднему коридору.



В ходе обсуждения региональных и международных вопросов главы МИД Турции и Кыргызстана обменяются мнениями по актуальным событиям, включая ситуацию в Украине, Иране и вокруг Палестины.



По итогам заседания будет принята Совместная декларация, а также подписана программа сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран на 2026–2027 годы.



Отношения между Турцией и Кыргызстаном



Турция 16 декабря 1991 года первой в мире официально признала государственную независимость Кыргызской Республики. Дипломатические отношения между двумя государствами были установлены 29 января 1992 года.



В 1992 году в Бишкеке и Анкаре были открыты взаимные посольства. Турция стала первой страной, открывшей посольство в Бишкеке.



На двустороннем уровне эффективно и на регулярной основе действуют такие механизмы, как Совет стратегического сотрудничества высокого уровня, Совместная группа стратегического планирования, Межправительственная экономическая комиссия и механизмы политических консультаций.



Совет стратегического сотрудничества высокого уровня, являющийся ключевым механизмом, был учрежден в 2011 году. Его последнее заседание состоялось 5 ноября 2024 года в Бишкеке под сопредседательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Кыргызстана Садыра Жапарова.



В ходе этой встречи двусторонние отношения были повышены с уровня «стратегического партнерства» до «всеобъемлющего стратегического партнерства», и подписано 19 соглашений в различных областях, включая оборонную промышленность, экономику, сельское хозяйство, здравоохранение и торговлю.



12-е заседание Турецко-Кыргызской межправительственной экономической комиссии состоялось 18 сентября 2025 года в Бишкеке под сопредседательством вице-президента Турции Джевдета Йылмаза.



В рамках заседания были подписаны «План действий» из 77 пунктов, охватывающих такие сферы, как энергетика, горнодобывающая промышленность, транспорт, торговля, инвестиции, туризм, сельское хозяйство и технологии, а также «Протокол 12-го заседания МЭК».



Турция является 7-м по величине торговым партнером Кыргызстана. В 2025 году двусторонний товарооборот вырос на 6,3% по сравнению с предыдущим годом и достиг 1,645 млрд долларов.



На заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня в ноябре 2024 года президенты двух стран установили целевую отметку годового товарооборота в 5 млрд долларов.



За период с 1995 по 2025 год прямые инвестиции Турции в Кыргызстан достигли 1,6 млрд долларов. По объему инвестиций Турция занимает третье место после Китая и России.



Турецкие инвестиции в Кыргызстане сосредоточены в основном в горнодобывающей промышленности, энергетике, финансовом посредничестве, страховании и обрабатывающей промышленности.



В Кыргызстане работают около 350 турецких компаний в таких секторах, как горнодобывающая промышленность, финансы, туризм и строительство.



Между двумя странами также налажено активное сотрудничество в сфере образования. Кыргызско-Турецкий университет «Манас» был основан в 1995 году и начал свою деятельность в 1997–1998 учебном году.



Кроме того, в Кыргызстане действуют три школы при Министерстве национального образования Турции, Центр обучения турецкому языку, образовательный комплекс Фонда просвещения Турции в Бишкеке, а также Теологический факультет Ошского государственного университета, а также школы, поддерживаемые Управлением по делам религий Турции.



С 1992 года стипендии для обучения в Турции получили 4 676 граждан Кыргызстана.