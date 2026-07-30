В ходе обсуждения были рассмотрены возможности развития сотрудничества между странами в сфере оборонной промышленности, а также направления совместной работы

В Анкаре обсудили вопросы сотрудничества в области оборонной промышленности между Турцией и Молдовой В ходе обсуждения были рассмотрены возможности развития сотрудничества между странами в сфере оборонной промышленности, а также направления совместной работы

В Анкаре состоялась первая встреча по вопросам сотрудничества в области оборонной промышленности между Турцией и Молдовой.



Согласно заявлению Управления оборонной промышленности Турции, во встрече, прошедшей под председательством Халука Гергюна, приняли участие вице-премьер-министр Молдовы и министр экономического развития и цифровизации Эугениу Осмоческу, а также министр обороны Молдовы Анатолий Носатый.



В ходе обсуждения были рассмотрены возможности развития сотрудничества между Турцией и Молдовой в сфере оборонной промышленности, а также направления совместной работы.



В своей публикации в социальной сети NSosyal, посвященной данному вопросу, Гергюн поблагодарил молдавских министров и сопровождающую их делегацию за конструктивные консультации.



«На встрече, прошедшей при участии заместителя премьер-министра Молдовы и министра экономического развития и цифровизации г-на Эугениу Осмоческу, а также министра обороны г-на Анатолия Носатого, обсудили возможности сотрудничества в сфере оборонной промышленности. Мы считаем, что эта встреча, заложившая институциональную основу для сотрудничества в сфере оборонной промышленности между двумя странами, стала важным шагом в определении направлений совместной работы», - отметил глава Управления оборонной промышленности Турции.