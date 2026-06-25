В Анкаре началось 43-е заседание Смешанного консультативного комитета Турция-ЕС Комитет в условиях сложных вызовов возобновление взаимодействия и сотрудничества становится важнее, чем когда-либо - заявил посол Мехмет Кемаль Бозай

В Анкаре началось 43-е заседание Смешанного консультативного комитета Турция—Европейский союз (ЕС), которое продлится два дня.

С вступительными речами на заседании, проходящем в «Близнецовых башнях» Союза палат и бирж Турции (TOBB), выступили заместитель министра иностранных дел и председатель представительства при Европейском союзе (ЕС) посол Мехмет Кемаль Бозай, глава делегации ЕС в Турции посол Айво Орав, а также член Европейского экономического и социального комитета (EESC) и сопредседатель Смешанного консультативного комитета Турция-ЕС Иоаннис Вардакастанис.

Бозай, отметив, что на протяжении многих лет комитет служит уникальной платформой. Он подчеркнул, что в условиях сложных вызовов возобновление взаимодействия и сотрудничества становится важнее, чем когда-либо.

По его словам, членство в ЕС является стратегической целью Турции: «Конечно, перед нами стоят серьезные региональные и международные вызовы, которые имеют огромные последствия для нашего будущего и будущего нашего континента. В этом смысле ЕС и Турция должны действовать сообща. В условиях быстро меняющейся обстановки и в этом контексте мы высоко ценим конструктивные мнения данного комитета».

Посол подчеркнул важность Таможенного союза, безвизового режима, межличностных контактов и торговли.

Орав, в свою очередь, сообщил, что присутствует на заседании в качестве представителя ЕС, и обратил внимание на то, что комитет играет жизненно важную роль.

Он добавил, что Турция является ключевым партнером ЕС, страной-кандидатом и одновременно очень важным региональным игроком, Орав заявил: «За последние несколько лет отношения между ЕС и Турцией значительно улучшились. Возобновился диалог на высоком уровне. Политический диалог углубился, а сотрудничество еще более укрепилось».

ЕС полон решимости поддерживать гражданское общество Турции: «Наша цель здесь заключается не только в оказании поддержки, но и в укреплении диалога, расширении участия и содействии формированию полностью инклюзивных обществ».

Вардакастанис, в свою очередь, отметил, что для него большая честь присутствовать на этой встрече: «Международная обстановка в настоящее время стала гораздо более сложной и неопределённой».

Отметив, что диалог между Турцией и ЕС является необходимостью, Вардакастанис подчеркнул, что ЕС и Турция являются важными партнерами.

Вардакастанис, указав на глубокую взаимосвязь экономик ЕС и Турции, сказал:

«Наши общества связаны между собой миллионами личных, культурных и семейных уз. Мы сотрудничаем в торговой сфере. Мы сотрудничаем в вопросах миграции, энергетики, транспорта и региональной стабильности. У нас общий соседний регион, и, конечно же, мы сталкиваемся с одинаковыми трудностями, которые не сильно отличаются друг от друга. По всем этим причинам диалог по-прежнему остается чрезвычайно важным».