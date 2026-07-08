В Анкаре завершился прием, организованный президентом Турции в честь участников саммита НАТО Прием прошел в зимнем саду Президентского комплекса

В Анкаре завершился прием, организованный президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и его супругой Эмине Эрдоган в честь лидеров и их супруг, прибывших для участия в 36-м саммите глав государств и правительств НАТО.

В приеме, который прошел в зимнем саду Президентского комплекса, приняли участие лидеры государств-членов НАТО, а также стран AP4 (Австралии, Японии, Новой Зеландии и Южной Кореи) и приглашенные главы государств и правительств.

Перед началом приема было сделано общее семейное фото. На снимке справа от супругов Эрдоган расположились президент Франции Эмманюэль Макрон с супругой, а слева — президент США Дональд Трамп.

Во время фотосессии президент Эрдоган кратко пообщался с рядом лидеров.

В рамках приема гостям подавали традиционные блюда турецкой кухни.