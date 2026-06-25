В качестве докладчика выступил специальный представитель президента по процессу нормализации отношений между Турцией и Арменией посол Сердар Кылыч

В академии агентства «Анадолу» состоялось мероприятие «В фокусе: Армения» В качестве докладчика выступил специальный представитель президента по процессу нормализации отношений между Турцией и Арменией посол Сердар Кылыч

В рамках мероприятия «В фокусе: Армения», организованной Академией агентства «Анадолу» (AA), были рассмотрены региональные и глобальные последствия процесса нормализации отношений между Турцией и Арменией.

В рамках семинара «AAtölye» под руководством директора по стратегическому анализу «Аналолу» Бильгая Думана состоялась встреча «Фокус: Армения», на которой в качестве докладчика выступил специальный представитель президента по процессу нормализации отношений между Турцией и Арменией посол Сердар Кылыч.

По завершении программы, в ходе которой Кылыч проанализировал отношения между Турцией и Арменией, процесс нормализации отношений между двумя странами, а также двусторонние, региональные и международные аспекты этих отношений, он ответил на вопросы участников.