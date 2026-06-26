Все турецкие суда, находившиеся в ожидании в Персидском заливе, благополучно покинули его В общей сложности 15 судов благополучно покинули регион

Министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу, отметив, что они с самого начала внимательно следили за развитием событий в Ормузском проливе и Персидском заливе, заявил: «По состоянию на 26 июня 2026 года все наши суда, находившиеся в ожидании в этом регионе, благополучно покинули его».

Уралоглу в своём аккаунте в социальной сети NSosyal предоставил информацию о текущем положении судов, принадлежащих турецким владельцам, в Ормузском проливе и Персидском заливе.

Сообщив, что они с самого начала внимательно следили за развитием событий в Ормузском проливе и Персидском заливе, Уралоглу отметил: «Мы действуем в координации со всеми соответствующими ведомствами. По состоянию на 26 июня 2026 года все наши суда, находившиеся в ожидании в этом регионе, благополучно покинули его».

Министр сообщил, что в общей сложности 15 судов благополучно покинули регион, и уточнил, что три суда, принадлежащие турецким владельцам, не подавали запросов на отплытие, поскольку продолжают коммерческую деятельность в пределах залива.

Обратив внимание на то, что на ожидающих судах находилось в общей сложности 99 турецких членов экипажа, Уралоглу добавил:

«У нас нет ни одного судна, которое в данный момент запросило бы разрешение на выход из Персидского залива. Мы продолжаем внимательно следить за развитием ситуации в целях обеспечения безопасности наших граждан и моряков».