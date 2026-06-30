Всемирно известные круизные компании взяли курс на Стамбул

Стамбул продолжает укреплять позиции одного из ключевых центров круизного туризма. Все больше международных круизных компаний выбирают город в качестве базового порта, что способствует росту турпотока и приносит дополнительные доходы туристической отрасли.
Статистика Главного управления морского транспорта по круизам за май текущего года и период январь–май показывает, что Турция продолжает рост в сфере круизного туризма.
Согласно данным, число круизных судов, прибывших в турецкие порты в мае, увеличилось на 14,2 % по сравнению с тем же месяцем прошлого года и достигло 169. Количество круизных пассажиров выросло на 10,8 % - до 257 897 человек.
В январе–мае число круизных судов, заходивших в порты Турции, выросло на 2,2 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 324, а число пассажиров увеличилось на 3,9 % - до 455 580.
В этот период после Кушадасы наибольшее число круизных судов приняли порты Стамбула. За первые пять месяцев в Стамбул прибыли 66 судов, значительная часть которых использовала город не только как порт захода, но и как базовый порт, где пассажиры садятся на судно и завершают путешествие.
В последние годы, особенно благодаря расширению стамбульских операций MSC Cruises, Costa Crociere и AROYA Cruises, число круизных компаний, использующих Стамбул в качестве базового порта, в 2023–2025 годах выросло на 50 %.
При выборе порта в качестве базового круизные компании учитывают развитые авиасообщения, современную портовую инфраструктуру, быстрые таможенные и паспортные процедуры, стандарты безопасности, а также туристическую привлекательность направления. Стамбул, сочетающий большую часть этих преимуществ, начал входить в число растущих круизных центров Восточного Средиземноморья.
Развитая сеть авиасообщения, международные связи и историко-культурное богатство Стамбула превращают город не просто в пункт захода круизных лайнеров, а в один из центров, где пассажиры начинают и завершают свои путешествия. Это способствует росту расходов на одного пассажира и увеличению туристических доходов.
Увеличение числа рейсов круизных компаний с отправлением из Стамбула и прибытием в город укрепляет роль мегаполиса как базового порта Восточного Средиземноморья. Ожидается, что это развитие внесет значительный вклад в туристические доходы.
В городах, используемых в качестве базовых портов, экономический эффект не ограничивается только портовыми доходами. Время, которое пассажиры проводят в городе до посадки на судно или после завершения путешествия, увеличивает расходы на проживание, питание, транспорт, шопинг, культурные и развлекательные мероприятия, создавая значительную добавленную стоимость для городской экономики.
Заместитель гендиректора Sunorama Cruises Селами Пирчек в комментарии «Анадолу» заявил, что благодаря географическому положению, транспортным возможностям и разнообразию туристических предложений Стамбул стал одним из важнейших направлений, находящихся в фокусе круизных компаний.
По словам Пирчека, расположение Стамбула на стыке Европы и Азии в сочетании с сильными авиасвязями делает город еще более привлекательным для круизных операторов.
«Благодаря аэропорту Стамбула и широкой маршрутной сети Turkish Airlines пассажиры из многих точек мира могут легко добраться до Стамбула. Один из важнейших критериев при выборе порта в качестве базового - доступность. В этом вопросе Стамбул опережает конкурентов. Стамбул предлагает все, что ищет круизный пассажир», - сказал он.
Пирчек отметил, что Стамбул привлекает пассажиров не только транспортными преимуществами, но и исторической атмосферой, культурным наследием, гастрономией, возможностями для шопинга и современной городской жизнью. По его словам, практически все услуги, которые могут понадобиться круизным пассажирам, доступны в городе.
Он также обратил внимание на то, что современная терминальная инфраструктура Galataport Istanbul играет важную роль в выборе Стамбула.
«Операционные возможности порта, быстрые процессы регистрации и выхода, зоны шопинга и питания повышают удовлетворенность пассажиров. Это положительно влияет на отношение круизных компаний к Стамбулу», - отметил Пирчек.
Подчеркнув, что статус базового порта напрямую способствует городской экономике, Пирчек рассказал, что круизные пассажиры до посадки на судно останавливаются в отелях, посещают рестораны, делают покупки, а многие остаются в Стамбуле еще на несколько дней после путешествия.
По его словам, сегодня AROYA Cruises, MSC Cruises и Costa Crociere используют Стамбул в качестве базового порта. Кроме того, некоторые американские круизные компании включают город в свои программы как порт отправления или прибытия. Пирчек добавил, что в дальнейшем ожидает инвестиций в Стамбул со стороны еще большего числа международных компаний.
Председатель правления Sea Genesis Group Ахмет Языджы заявил, что экономический эффект от статуса базового порта в круизном туризме выходит далеко за рамки портовых доходов.
По его словам, благодаря глобальной сети авиасообщения аэропорта Стамбула город превратился в важный круизный центр, а интеграция авиационного и морского транспорта имеет критическое значение для отрасли.
Языджы отметил, что в направлениях, используемых в качестве базовых портов, пассажиры остаются в городе дольше.
«Расходы пассажиров, начинающих путешествие из портов, используемых в качестве базовых, достигают 1500–2000 долларов на человека. Это означает экономический вклад примерно в семь раз выше, чем от транзитного круизного пассажира. Пассажиры останавливаются в отелях, пользуются авиаперелетами, проводят время в ресторанах и совершают покупки. Пассажир базового порта приносит городской экономике более высокий вклад. В круизных программах Стамбул часто является одним из портов с ночевкой. Это дает пассажирам возможность ближе познакомиться с историческими и культурными ценностями города», - отметил он.
Языджы напомнил, что в прошлом году в турецких портах было зафиксировано самое высокое число круизных пассажиров за последние 12 лет. В этом году, по его словам, ожидается рост пассажиропотока примерно на 20 %.
Он также отметил, что укрепление восприятия Турции как безопасного направления положительно отражается на планах международных круизных компаний. Благодаря современной инфраструктуре Galataport Istanbul и растущей операционной мощности более крупные суда также начали включать Стамбул в свои маршруты.
Языджы добавил, что круизные компании планируют рейсы за два-три года вперед. С учетом текущих бронирований и переговоров в предстоящий период, по его словам, число компаний и пассажиров, использующих Стамбул в качестве базового порта, продолжит расти, что еще больше увеличит долю Турции в мировом круизном туризме.
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