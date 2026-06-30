Количество круизных судов, заходивших в порты Турции увеличилось на 2,2 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Всемирно известные круизные компании взяли курс на Стамбул Количество круизных судов, заходивших в порты Турции увеличилось на 2,2 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Стамбул продолжает укреплять позиции одного из ключевых центров круизного туризма. Все больше международных круизных компаний выбирают город в качестве базового порта, что способствует росту турпотока и приносит дополнительные доходы туристической отрасли.

Статистика Главного управления морского транспорта по круизам за май текущего года и период январь–май показывает, что Турция продолжает рост в сфере круизного туризма.

Согласно данным, число круизных судов, прибывших в турецкие порты в мае, увеличилось на 14,2 % по сравнению с тем же месяцем прошлого года и достигло 169. Количество круизных пассажиров выросло на 10,8 % - до 257 897 человек.

В январе–мае число круизных судов, заходивших в порты Турции, выросло на 2,2 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 324, а число пассажиров увеличилось на 3,9 % - до 455 580.

В этот период после Кушадасы наибольшее число круизных судов приняли порты Стамбула. За первые пять месяцев в Стамбул прибыли 66 судов, значительная часть которых использовала город не только как порт захода, но и как базовый порт, где пассажиры садятся на судно и завершают путешествие.

В последние годы, особенно благодаря расширению стамбульских операций MSC Cruises, Costa Crociere и AROYA Cruises, число круизных компаний, использующих Стамбул в качестве базового порта, в 2023–2025 годах выросло на 50 %.

При выборе порта в качестве базового круизные компании учитывают развитые авиасообщения, современную портовую инфраструктуру, быстрые таможенные и паспортные процедуры, стандарты безопасности, а также туристическую привлекательность направления. Стамбул, сочетающий большую часть этих преимуществ, начал входить в число растущих круизных центров Восточного Средиземноморья.

Развитая сеть авиасообщения, международные связи и историко-культурное богатство Стамбула превращают город не просто в пункт захода круизных лайнеров, а в один из центров, где пассажиры начинают и завершают свои путешествия. Это способствует росту расходов на одного пассажира и увеличению туристических доходов.

Увеличение числа рейсов круизных компаний с отправлением из Стамбула и прибытием в город укрепляет роль мегаполиса как базового порта Восточного Средиземноморья. Ожидается, что это развитие внесет значительный вклад в туристические доходы.

В городах, используемых в качестве базовых портов, экономический эффект не ограничивается только портовыми доходами. Время, которое пассажиры проводят в городе до посадки на судно или после завершения путешествия, увеличивает расходы на проживание, питание, транспорт, шопинг, культурные и развлекательные мероприятия, создавая значительную добавленную стоимость для городской экономики.

Фото : Ağıt Erdi Ulukaya/AA

Стамбул предлагает все, что ищет круизный пассажир

Заместитель гендиректора Sunorama Cruises Селами Пирчек в комментарии «Анадолу» заявил, что благодаря географическому положению, транспортным возможностям и разнообразию туристических предложений Стамбул стал одним из важнейших направлений, находящихся в фокусе круизных компаний.

По словам Пирчека, расположение Стамбула на стыке Европы и Азии в сочетании с сильными авиасвязями делает город еще более привлекательным для круизных операторов.

«Благодаря аэропорту Стамбула и широкой маршрутной сети Turkish Airlines пассажиры из многих точек мира могут легко добраться до Стамбула. Один из важнейших критериев при выборе порта в качестве базового - доступность. В этом вопросе Стамбул опережает конкурентов. Стамбул предлагает все, что ищет круизный пассажир», - сказал он.

Пирчек отметил, что Стамбул привлекает пассажиров не только транспортными преимуществами, но и исторической атмосферой, культурным наследием, гастрономией, возможностями для шопинга и современной городской жизнью. По его словам, практически все услуги, которые могут понадобиться круизным пассажирам, доступны в городе.

Он также обратил внимание на то, что современная терминальная инфраструктура Galataport Istanbul играет важную роль в выборе Стамбула.

«Операционные возможности порта, быстрые процессы регистрации и выхода, зоны шопинга и питания повышают удовлетворенность пассажиров. Это положительно влияет на отношение круизных компаний к Стамбулу», - отметил Пирчек.

Подчеркнув, что статус базового порта напрямую способствует городской экономике, Пирчек рассказал, что круизные пассажиры до посадки на судно останавливаются в отелях, посещают рестораны, делают покупки, а многие остаются в Стамбуле еще на несколько дней после путешествия.

По его словам, сегодня AROYA Cruises, MSC Cruises и Costa Crociere используют Стамбул в качестве базового порта. Кроме того, некоторые американские круизные компании включают город в свои программы как порт отправления или прибытия. Пирчек добавил, что в дальнейшем ожидает инвестиций в Стамбул со стороны еще большего числа международных компаний.

Пассажир базового порта приносит городской экономике больше дохода

Председатель правления Sea Genesis Group Ахмет Языджы заявил, что экономический эффект от статуса базового порта в круизном туризме выходит далеко за рамки портовых доходов.

По его словам, благодаря глобальной сети авиасообщения аэропорта Стамбула город превратился в важный круизный центр, а интеграция авиационного и морского транспорта имеет критическое значение для отрасли.

Языджы отметил, что в направлениях, используемых в качестве базовых портов, пассажиры остаются в городе дольше.

«Расходы пассажиров, начинающих путешествие из портов, используемых в качестве базовых, достигают 1500–2000 долларов на человека. Это означает экономический вклад примерно в семь раз выше, чем от транзитного круизного пассажира. Пассажиры останавливаются в отелях, пользуются авиаперелетами, проводят время в ресторанах и совершают покупки. Пассажир базового порта приносит городской экономике более высокий вклад. В круизных программах Стамбул часто является одним из портов с ночевкой. Это дает пассажирам возможность ближе познакомиться с историческими и культурными ценностями города», - отметил он.

Языджы напомнил, что в прошлом году в турецких портах было зафиксировано самое высокое число круизных пассажиров за последние 12 лет. В этом году, по его словам, ожидается рост пассажиропотока примерно на 20 %.

Он также отметил, что укрепление восприятия Турции как безопасного направления положительно отражается на планах международных круизных компаний. Благодаря современной инфраструктуре Galataport Istanbul и растущей операционной мощности более крупные суда также начали включать Стамбул в свои маршруты.

Языджы добавил, что круизные компании планируют рейсы за два-три года вперед. С учетом текущих бронирований и переговоров в предстоящий период, по его словам, число компаний и пассажиров, использующих Стамбул в качестве базового порта, продолжит расти, что еще больше увеличит долю Турции в мировом круизном туризме.