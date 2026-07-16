Воздушное пространство Турции в первой половине года не пустовало ни минуты Каждые 14 секунд над Турцией пролетало одно воздушное судно

В первой половине этого года в воздушном пространстве Турции было выполнено 1 113 986 полетов, из которых 237 919 — транзитные. Таким образом, каждые 14 секунд над территорией страны пролетало одно воздушное судно.

Согласно данным, собранным «Анадолу» с учетом данных Генерального управления государственных аэропортов Министерства транспорта и инфраструктуры, за последние годы число авиапассажиров значительно возросло.

Количество стран, с которыми Турция заключила соглашения в сфере воздушного транспорта, увеличилось с 81 до 175. За период с 2002 года по настоящее время число стран, с которыми выполняются международные рейсы, выросло с 50 до 175, а количество пунктов назначения — с 60 до 356.

В 2002 году общий пассажиропоток на внутренних и международных линиях составлял 34,5 млн человек, а за первые шесть месяцев 2026 года он приблизился к 112 млн. В январе–июне этого года количество рейсов на внутренних линиях достигло 471 870, на международных — 404 197.

За указанный период в воздушном пространстве Турции было выполнено 1 113 986 полетов, из которых 237 919 — транзитные пролеты. Таким образом, каждые 14 секунд над Турцией пролетало одно воздушное судно.

- Мы продолжим инвестиции в авиационную отрасль

Министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу отметил, что Турция на протяжении всей истории являлась географическим и культурным перекрестком континентов, цивилизаций и древних транспортных коридоров.

Глава ведомства обратил внимание на то, что количество действующих аэропортов, которое в 2002 году составляло 26, сегодня достигло 58.

«Мы планируем завершить строительство аэропортов в Йозгате и Байбурт-Гюмюшхане и довести число аэропортов до 60. Мы вновь откроем аэропорт Айдын-Чылдыр для коммерческих рейсов после реконструкции. Также начал работу аэропорт Этимесгут в связи с саммитом НАТО — он будет использоваться как для протокольных целей, так и в качестве запасного аэропорта. В Трабзоне мы построим третий аэропорт на морской акватории»,- сказал он.

Уралоглу подчеркнул, что Турция вошла в число стран с самой разветвленной маршрутной сетью в мире, и отметил успехи страны на международной арене в авиационной отрасли.

По словам министра, благодаря инвестициям, сделанным в авиационную отрасль за последние 22 года, авиаперелеты стали доступны широким слоям населения. «Мы находимся в центре географии, охватывающей 67 стран с населением 1,5 млрд человек и совокупный ВВП в 51,2 трлн долларов, которые находятся в пределах 4-часовой летной доступности», — сказал он.

Уралоглу заявил о намерении продолжать инвестиции в авиационную отрасль. «В этом году мы продолжим работу над тем, чтобы турецкая гражданская авиация оставалась восходящей звездой в глобальном масштабе, повышать качество услуг с ориентиром на удовлетворенность пассажиров, а также обеспечивать и внедрять необходимое оборудование в рамках проектов, учитывающих интересы человека и окружающей среды»,- добавил министр.

