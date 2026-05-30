Водоем рядом с университетом имени Омера Халисдемира служит местом обитания не только фламинго, но и сотен других видов птиц

Водохранилище Аккая в турецкой провинции Нигде снова заполнили фламинго Водоем рядом с университетом имени Омера Халисдемира служит местом обитания не только фламинго, но и сотен других видов птиц

С приходом весны к водохранилищу Аккая в турецкой провинции Нигде вновь начали слетаться фламинго.Этот водоем, где зафиксировано 232 вида птиц, считается одним из важнейших мест для наблюдения за пернатыми в Турции.

Водохранилище Аккая, расположенное недалеко от кампуса Университета имени Омера Халисдемира, служит для фламинго местом отдыха и кормления во время миграции.

Помимо фламинго, здесь можно встретить множество других видов птиц, благодаря чему водоем привлекает внимание орнитологов, любителей наблюдения за птицами и фотографов дикой природы.

Водохранилище активно используется и студентами университета, которые проводят здесь практические занятия.

Преподаватель кафедры биологии факультета естественных наук Университета имени Омера Халисдемира профессор Ахмет Караташ сообщил корреспонденту «Анадолу», что водохранилище было создано в 1970 году для нужд орошения.

По его словам, из 508 видов птиц, зарегистрированных в Турции, на территории водоема удалось выявить уже 232 вида.

«Здесь сосредоточена значительная часть орнитологического разнообразия Турции», — отметил ученый.

По словам Караташа, весной на водохранилище в течение одного дня можно наблюдать до 80–90 различных видов птиц.

«Такое богатство живой природы можно встретить далеко не в каждом уголке Турции. Это одна из важнейших орнитологических зон не только страны, но и мира. Для местных туристов главной достопримечательностью являются фламинго. Для орнитологов, приезжающих со всего мира, особый интерес представляет савка — редкий вид уток. Здесь встречаются оба вида», — отметил он.



Ученый рассказал, что из шести существующих в мире видов фламинго два встречаются в Африке и Евразии.



«В Турции можно увидеть второй, довольно редкий вид малого фламинго, в том числе в районе озера Туз, озер Кулу, в зарослях тростника Эрегли, а иногда в окрестностях Измира. Значительная часть фламинго стала останавливаться именно на водохранилище Аккая из-за пересыхания ряда озер в последние годы. С приближением зимы, когда вода из озера начинает использоваться для сельского хозяйства и уровень водоема снижается, птицы покидают этот район», — пояснил Караташ.

- «Нигде расположен на пересечении двух миграционных маршрутов»

Профессор отметил, что в июне к водоему слетается около тысячи фламинго одновременно, так как озеро является важным природным резервом как для Нигде, так и для всей Турции.

По словам Караташа, Нигде находится на пересечении двух крупнейших миграционных маршрутов птиц.

«Один из миграционных маршрутов проходит через большую часть Европы и Стамбульский пролив в сторону Хатая, а оттуда в направлении Африки и Ближнего Востока», - сказал ученый, указав на то что, птицы летят по этому маршруту на зимовку и возвращаются тем же маршрутом уже весной.

«Еще один важный миграционный маршрут проходит из Артвина в Хатай. Птицы, прилетающие из Казахстана, России и Украины, отсюда направляются в Африку или возвращаются обратно. Нигде расположен непосредственно на пересечении двух этих маршрутов, как и водохранилище Аккая. Это дает нам огромное преимущество. Во время миграции здесь можно увидеть одновременно от трех до пяти тысяч фламинго, тысячи аистов и даже от 40 до 50 пеликанов. Пока есть вода, видовое разнообразие птиц здесь будет только расти», — отметил он.

По словам профессора, наблюдать за птицами могут не только специалисты, но и жители города, студенты и сотрудники университета.

- «Это дает нам возможность проводить лабораторные занятия под открытым небом»

Студентка третьего курса факультета биологии Идаль Зюбейде Била, в свою очередь, сообщила, что водохранилище играет важную роль в практической подготовке будущих биологов.

«Мы наблюдаем здесь различные виды птиц. Причем этим занимаются не только студенты, но и обычные жители. В районе озера обитает 232 вида птиц, встречается множество разновидностей рыб и эндемичных растений. Для нас это настоящая лаборатория под открытым небом», — сказала она.



Другая студентка, Умран Мелик Дибек, сообщила, что благодаря богатому растительному и животному миру университетского кампуса студенты регулярно посещают водохранилище для наблюдения за фламинго.

«В этом семестре мы изучали птиц. После завершения теоретической части занятий мы можем закрепить знания во время таких полевых выездов», — отметила Дибек.