Вице-президент: Турция разделяет боль иранского народа

Турция солидарна с Ираном в этот непростой для страны период. Об этом заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, отвечая на вопросы СМИ в Тегеране, куда он прибыл для участия в церемонии похорон бывшего Верховного лидера Исламской республики Али Хаменеи.

«Иран и Турция - давнишние государства этого региона, нас объединяют общая цивилизация и историческое прошлое. Мы - братские и соседние страны. Боль иранского народа - это и наша боль», - сказал он.

Политик выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате недавних атак на Иран. Вице-президент также напомнил об усилиях Турции по прекращению конфликта.

Йылмаз сообщил, что в рамках визита провел продуктивную встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Говоря о Меморандуме о взаимопонимании, подписанном между Ираном и США, он подчеркнул, что Анкара прилагает усилия для того, чтобы достигнутые договоренности стали основой прочного мира.

«Турецкая Республика не желает войны в нашем регионе, мы стремимся к стабильности. Мы хотим, чтобы все народы региона жили в атмосфере мира и стабильности», - отметил вице-президент Турции.