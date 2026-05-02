Вице-президент Турции совершит поездку в Армению Джевдет Йылмаз посетит Армению для участия в 8-м саммите Европейского политического сообщества

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз посетит Армению для участия в 8-м саммите Европейского политического сообщества (ЕПС).

Йылмаз будет представлять Турцию на саммите, который состоится 4 мая в Ереване, столице Армении. Мероприятие пройдет под девизом «Строим будущее: единство и стабильность в Европе».

На встрече будут рассмотрены шаги, направленные на более тесное сотрудничество и координацию по укреплению демократической устойчивости, расширению связей и консолидации экономической и энергетической безопасности. Кроме того, будут обсуждаться последние события в регионе и глобальные проблемы.

Визит Джевдета Йылмаза в Ереван станет первым визитом такого уровня из Турции в Армению.

На саммит приглашены главы государств и правительств 27 стран — членов ЕС, а также других европейских стран и Канады. Следующую встречу планируется провести в ноябре в Ирландии.