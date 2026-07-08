Бурханеттин Дуран: Турция будет и впредь решительно стремиться занимать центральное место в дипломатии Пресс-служба освещает дипломатическую деятельность президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в рамках саммита лидеров НАТО

Глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран поделился своими впечатлениями о первом дне 36-го саммита глав государств и правительств стран НАТО.

В своём заявлении, опубликованном в социальной сети NSosyal , Дуран отметил, что пресс-служба освещает дипломатическую деятельность президента Реджепа Тайипа Эрдогана в рамках саммита лидеров НАТО.

По его словам, в ходе встреч, состоявшихся в резиденции президента с президентом США Дональдом Трампом, премьер-министром Канады Марком Карни и президентом Финляндии Александром Стуббом, были всесторонне обсуждены вопросы развития двусторонних отношений, укрепления сотрудничества в оборонной промышленности, совместной работы в сферах торговли, энергетики и безопасности, а также региональные и глобальные события, и продолжил:

«Наш президент вновь подтвердил решительную позицию Турции в отношении дипломатических усилий, предпринимаемых страной для обеспечения регионального мира и стабильности, достижения прочного перемирия в Газе, а также урегулирования конфликта между Россией и Украиной и процессов между Ираном и США путем диалога. Среди основных тем переговоров также фигурировали вопросы развития сотрудничества в оборонной промышленности».

Напомнив о том, что президент Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган устроили в президентском комплексе прием и официальный ужин в честь глав государств и правительств, а также их супруг, прибывших в Анкару по случаю саммита, Дуран подчеркнул, что это мероприятие внесло значительный вклад в укрепление искреннего диалога между лидерами и духа солидарности между союзниками.

«Под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана Турция будет и впредь решительно стремиться занимать центральное место в дипломатии, укреплять сотрудничество со своими союзниками и вносить вклад в региональный и глобальный мир», - резюмировал глава управления.