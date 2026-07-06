Бурханеттин Дуран: переговоры в Анкаре позволят всесторонне проанализировать отношения Турции и США

Ulviyya Amoyeva, Zafer Fatih Beyaz
06 Июля 2026•Обновить: 06 Июля 2026
Предстоящие переговоры в Анкаре позволят в полном объеме проанализировать текущее состояние отношений между Турцией и США.
Об этом глава Управления коммуникаций при Администрации президента Турции Бурханеттин Дуран написал в социальной сети турецкой платформы NSosyal в понедельник, 6 июля в связи с предстоящим завтра визитом президента США Дональда Трампа в Турцию.
Он сообщил, что Трамп посетит Турцию с официальным визитом 7 июля по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
«В ходе переговоров в Анкаре отношения между Турцией и США — двумя близкими союзниками и стратегическими партнерами — будут всесторонне рассмотрены по всем аспектам, включая оборону, торговлю и инвестиции, а также будут обсуждаться возможные шаги по углублению существующего сотрудничества», - следует из текста публикации.
Кроме того, в рамках переговоров состоится обмен мнениями по глобальным и региональным вопросам, добавил он.