Глава Управления коммуникаций при Администрации президента Турции прокомментировал запланированный на 7 июля визит президента США Дональда Трампа в Турцию

Бурханеттин Дуран: переговоры в Анкаре позволят всесторонне проанализировать отношения Турции и США Глава Управления коммуникаций при Администрации президента Турции прокомментировал запланированный на 7 июля визит президента США Дональда Трампа в Турцию

Предстоящие переговоры в Анкаре позволят в полном объеме проанализировать текущее состояние отношений между Турцией и США.

Об этом глава Управления коммуникаций при Администрации президента Турции Бурханеттин Дуран написал в социальной сети турецкой платформы NSosyal в понедельник, 6 июля в связи с предстоящим завтра визитом президента США Дональда Трампа в Турцию.

Он сообщил, что Трамп посетит Турцию с официальным визитом 7 июля по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

«В ходе переговоров в Анкаре отношения между Турцией и США — двумя близкими союзниками и стратегическими партнерами — будут всесторонне рассмотрены по всем аспектам, включая оборону, торговлю и инвестиции, а также будут обсуждаться возможные шаги по углублению существующего сотрудничества», - следует из текста публикации.

Кроме того, в рамках переговоров состоится обмен мнениями по глобальным и региональным вопросам, добавил он.