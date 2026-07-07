Турция и впредь будет проявлять солидарность с сирийским народом, - глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции

Бурханеттин Дуран осудил взрывы, произошедшие в Дамаске Турция и впредь будет проявлять солидарность с сирийским народом, - глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции

Глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Бурханеттин Дуран решительно осудил взрывы, произошедшие в Дамаске, столице Сирии. Об этом говорится в сообщении Дурана, опубликованном в социальной сети на турецкой платформе NSosyal.

«Самым решительным образом осуждаю взрывы, произошедшие в столице Сирии Дамаске. Любой террористический акт, направленный против мира, безопасности и стабильности Сирии, представляют угрозу не только для Сирии, но и для общего будущего нашего региона», — написал он.

«Насилие и терроризм не имеют никакой легитимности. Турция под руководством нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана продолжит поддерживать усилия, направленные на обеспечение долгосрочной стабильности и безопасности Сирии, и впредь будет проявлять солидарность с сирийским народом» - заключил Дуран.