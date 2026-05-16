Билал Эрдоган: «Этноспорт-2027» можно будет назвать Олимпиадой традиционных видов спорта

Президент Всемирного союза этноспорта Неджмеддин Билал Эрдоган заявил, что, несмотря на влияние современности, люди испытывают ностальгию по традициям, говоря об 8-м Фестивале культуры этноспорта, который пройдет в Стамбуле 21–24 мая.



Билал Эрдоган выступил в качестве гостя в программе «Спортивный стол», которая прошла в Международном новостном центре Агентства «Анадолу» в Стамбуле.



Отметив, что в Турции модернизм превратился в восхищение Западом, Эрдоган сказал: «Модернизм пришел в нашу страну под лозунгом «вестернизации», и, переживая эту вестернизацию, мы демонстрировали подход, принижающий то, что принадлежит нам самим. Мы говорили, что наша музыка плоха, а западная — лучше. Мы как бы сами признали, что наше искусство примитивно, а искусство Запада более развито и утонченно. Поэтому мы отправляли наших лучших студентов на Запад, отдавали их на обучение западной музыке, пытались воспитать наших лучших спортсменов в западных видах спорта. В спорте мы пытались соперничать с Западом».

Отметив, что они приступили к возрождению традиционных видов спорта в начале 2010-х годов, Эрдоган отметил следующее:



«Когда в 2013 году мы начали возрождать «Окчулар Текке» совместно с Фондом «Окчулар», мы увидели, что в Турции традиционные виды спорта, в частности традиционная стрельба из лука, практиковались лишь несколькими небольшими группами на любительском уровне. В Турции не было никого, кто бы использовал оригинальные методы традиционного османского стрельбы из лука. Мы сумели возродить это в Турции, заново научившись у одного специалиста из Венгрии».



По его словам, в 2019 году была основана Федерация традиционного турецкого стрельбы из лука. С 2019 года это самая быстрорастущая федерация, насчитывающая более 500 клубов и более 20 тысяч спортсменов-соревнующихся. По всей Турции были проведены сотни мероприятий и турниров. Люди приняли это с большой тоской. Современность враждебно относится к традициям, разрушает их, и некоторые вещи уходят в небытие. Записи о забытом остаются лишь на страницах энциклопедий. Если вам удается вернуть что-то, пока еще есть возможность, люди с тоской устремляются к этому. Они принимают это заново, как будто встретили друга, которого не видели веками, и обнимают его».

- Спорт играет важную роль в передаче культуры



Билал Эрдоган отметил, что спорт является важным инструментом для передачи культуры из поколения в поколение.



Обращая внимание на то, что большая часть молодежи не занимается спортом и не смотрит спортивные соревнования, президент федерации продолжил словам:



«Развивая этноспорт мы одновременно поднимаем вопрос о цивилизации. Это создает возможность передать свою идентичность и культуру новым поколениям. Мы отстаиваем и рассказываем об этом не только в Стамбуле, где находится наш центр, и в Турции, но и в 30 странах, 52 государствах-членах и более чем 100 странах, с которыми мы установили отношения на сегодняшний день. Сегодня Европа также ведет борьбу за сохранение своей культуры. Культурный упадок в мире распространился по всему миру вместе с западной модернизацией и колониализмом, но и сам Запад не избежал этого упадка. Запад также испытывает трудности с сохранением своего высокого искусства и культурных ценностей XVIII–XIX веков в XXI веке. Именно поэтому у нас есть члены из Европы. Япония, будучи очень развитой страной, также ведет борьбу за сохранение своей культуры. Южная Корея также ведет борьбу за сохранение своей культуры. Конечно, Монголия, Бангладеш и Пакистан также ведут эту борьбу. В странах тюркского мира наши традиционные виды спорта очень сильны. Мы очень рады этому и гордимся этим»..

- Мероприятие «Этноспорт-2027» можно будет назвать Олимпиадой традиционных видов спорта



Билал Эрдоган заявил, что в следующем году они готовят мероприятие, которое можно будет считать Олимпиадой традиционных видов спорта.



Отметив, что Всемирные кочевые игры в Астане прошли очень торжественно, Эрдоган сказал: «Мне кажется, что там традиционные виды спорта продемонстрировали себя на международной арене. Это был важный поворотный момент. Теперь мы поставили перед собой более амбициозную цель. В настоящее время мы работаем над мероприятием «Этноспорты-2027», которое можно будет назвать Олимпиадой традиционных видов спорта».

- 8-й международный фестиваль этноспорта

По словам президента федерации, 8-й фестиваль с 21 по 24 мая состоится в стамбульском аэропорту имени Ататюрка.



«Здесь наши сограждане смогут в первую очередь посмотреть соревнования и показательные выступления по традиционным видам спорта Анатолии. В этом году на фестивале примут участие представители России, Литвы и Азербайджана, Узбекистана, Казахстана и других стран», - сообщил он.

- Дети Газы не будут забыты



Билал Эрдоган добавил, что в рамках 8-го фестиваля культуры «Этноспорт», дети Газы, пострадавшие от геноцида, также не будут забыты.

«Мы напомним всем, кто придет сюда, о детях в Газе, которые не могут беззаботно резвиться со своими семьями. Нам нужно помнить и о тех, у кого нет такой возможности. По крайней мере, молиться, а затем присоединиться к бойкоту или поддержать мероприятия, проводимые в этом ключе. Что касается гуманитарной помощи, то наш народ и до сих пор находится на передовой, открывая объятия угнетенным во всех уголках мира», - подчеркнул Эрдоган.

Глава международной федерации считает. что мир с одной стороны видит это и переживает, осознает эту боль, но с другой — когда это тянется уже три года, становится бесчувственным и привыкает к этим страшным сценам, что является недопустимым.



«Агентство «Анадолу» подтвердило всё это видеозаписями и фотографиями в своих работах «Доказательства» и «Свидетель». Оно поделилось этим со всем миром. Этот геноцид продолжается до сих пор. Я верю, что совесть человечества когда-нибудь положит этому конец», - резюмировал он.

