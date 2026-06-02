Билал Эрдоган заявил о стратегическом значении партнерства Турции и Малайзии Зампред Попечительского совета Университета имени Ибн Халдуна выступил на открытии турецко-малазийского Форума исламских рынков капитала

Партнерство между Турцией и Малайзией имеет стратегическое значение, выходящее далеко за рамки двустороннего измерения. Малайзия обладает большим опытом в области развития исламских финансов и рынков капитала, в то время как Турция предлагает масштаб, связанность и доступ к широкому региональному экономическому пространству.

Об этом заместитель председателя Попечительского совета Университета имени Ибн Халдуна Билал Эрдоган заявил на турецко-малазийском Форуме исламских рынков капитала в Стамбуле.

Мероприятие было организовано в Университете имени Ибн Халдуна при сотрудничестве Офиса инвестиций и финансов при администрации президента Турции, Совета по рынкам капитала, Комиссии по ценным бумагам Малайзии и самого Университета имени Ибн Халдуна.

Билал Эрдоган отметил, что мероприятие объединило институты, формирующие будущее финансов, инвестиций и экономического сотрудничества.

Он подчеркнул, что связь между Турцией и Малайзией нельзя оценивать лишь на основе текущих показателей торговли и инвестиций, поскольку она имеет гораздо более глубокую историческую основу.

«Эти отношения держатся не только на коммерческих интересах, но и на общих этических принципах, взаимном уважении, а также на понимании того, что экономический рост и социальная ответственность должны идти рука об руку», - заявил зампредседателя Попечительского совета Университета имени Ибн Халдуна.

– Акцент на доверие в экономике

Билал Эрдоган подчеркнул, что в современной глобальной экономике доверие становится все более редким и ценным ресурсом. По его словам, доверие между институтами, рынками, инвесторами и странами является основой устойчивых экономических партнерств.

В период растущей геополитической неопределенности, трансформации цепочек поставок, технологических изменений и климатических рисков экономические партнерства нуждаются не только в капитале, но и в доверии, репутации и долгосрочной приверженности, отметил он.

Именно этими качествами, подчеркнул Эрдоган, характеризуются отношения между Турцией и Малайзией.

Он также привлек внимание к глубокой трансформации, которая переживает глобальная экономика. Меняются торговые сети, перенаправляются инвестиционные потоки, а финансовые системы формируются под влиянием цифровых технологий и искусственного интеллекта», - сказал он.

– Возможности исламских рынков капитала

«Считаю, что партнерство между Турцией и Малайзией имеет стратегическое значение, выходящее далеко за рамки двустороннего измерения», — сказал Билал Эрдоган.

Он сообщил, что объем двусторонней торговли составляет около 5 млрд долларов, однако лидеры двух стран поставили цель увеличить этот показатель до 10 млрд долларов в ближайшие годы.

Эрдоган назвал исламские рынки капитала одной из самых перспективных сфер сотрудничества между двумя странами. «Эта цель важна, но настоящая возможность заключается не просто в увеличении торгового оборота. Речь идет об углублении экономической интеграции, укреплении институциональных связей, создании новых инвестиционных каналов и формировании партнерств, способных создавать долгосрочную ценность как для наших стран, так и для более широких регионов, которые мы представляем», - сказал он.

Эрдоган отметил, что Малайзия стала одним из ведущих мировых центров в сфере исламских финансов, а Турция, в свою очередь, предлагает иные, но дополняющие преимущества - экономику, превышающую 1,6 трлн долларов, динамичный частный сектор и стратегическое положение, связывающее Европу, Ближний Восток, Африку и тюркский мир.

«Малайзия обладает глубокой экспертизой в развитии исламских финансов и рынков капитала, а Турция предлагает масштаб, взаимосвязанность и доступ к широкому региональному экономическому пространству», — заявил он.

Эрдоган указал на необходимость проработать механизмы, которые позволили бы малайзийским инвесторам, управляющим активами и исламским фондам активнее участвовать в экосистеме «партнерских финансов» в Турции.

– Значимость научного сотрудничества

Билал Эрдоган заявил о необходимости повышения эффективности рынков. По его словам, более тесное сотрудничество в области инвестиционных фондов, продуктов рынка капитала, регуляторных рамок и механизмов доступа к рынкам может способствовать развитию более мощных инвестиционных коридоров между двумя странами и формированию более интегрированной экосистемы исламского рынка капитала.

Он подчеркнул, что научное сотрудничество так же важно, как и финансовое. «Партнерства между академическими институтами Турции и Малайзии могут сыграть важную роль в развитии знаний, укреплении потенциала и формировании будущего исламских финансов в глобальном масштабе», — сказал Эрдоган.

– Вклад исламских финансов в решение социальных проблем

Билал Эрдоган отметил, что одной из ключевых тем программы является климатическая адаптация и устойчивость к изменению климата. По его словам, в ближайшие годы развивающиеся страны столкнутся с огромными потребностями в финансировании в таких областях, как климатическая адаптация, устойчивая инфраструктура, продовольственная безопасность, водоснабжение и устойчивое городское развитие.

Он подчеркнул, что удовлетворение этих потребностей требует инноваций, масштаба и долгосрочной приверженности, а исламские рынки капитала благодаря своей структуре, основанной на активах, ориентированной на ценности и связанной с реальной экономикой, могут внести значительный вклад в этот процесс.

Билал Эрдоган заявил, что Турция и Малайзия могут продемонстрировать, что исламские финансы способны предлагать решения не только для финансовых потребностей, но и для более широких социальных проблем.

«Сделав это, мы получим возможность показать, что финансы могут быть одновременно эффективными и этичными, инновационными и ответственными, глобальными, конкурентоспособными и социально значимыми», — добавил он.