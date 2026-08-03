МИД Турции призвало все государства, выступающие за мир и процветание в Палестине и регионе в целом, действовать на основе общей ответственности, защищать нормы международного права и гуманитарные ценности

Анкара: удары Израиля по сектору Газа свидетельствуют об отсутствии у Нетаньяху стремления к миру МИД Турции призвало все государства, выступающие за мир и процветание в Палестине и регионе в целом, действовать на основе общей ответственности, защищать нормы международного права и гуманитарные ценности

Министерство иностранных дел Турции заявило, что продолжающиеся удары Израиля по сектору Газа свидетельствуют об отсутствии у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху стремления к миру с палестинцам.

Соответствующее заявление турецкое внешнеполитическое ведомство распространило в связи с продолжающимися израильскими ударами по сектору Газа.

«Сразу после достижения договоренности по дорожной карте, которая должна сделать возможной реализацию Плана мира для Газы, Израиль убил в Газе более 30 мирных жителей и нанес удары по медицинским учреждениям. Это вновь продемонстрировало, что правительство Нетаньяху не обладает политической волей к достижению мира с палестинцами. Единственная цель Нетаньяху — изгнать палестинцев с их родной земли и воспрепятствовать установлению мира и стабильности в регионе. В этих целях он не колеблется предпринимать шаги, способные нарушить хрупкий баланс на Ближнем Востоке, а также подрывать усилия стран-посредников, прежде всего США», — говорится в заявлении.

В МИД Турции также подчеркнули, что международное сообщество должно занять более решительную, последовательную и твердую позицию в отношении «экспансионистского и милитаристского подхода» Нетаньяху, который стремится превратить весь Ближний Восток в зону конфликта.

В завершение турецкое внешнеполитическое ведомство призвало все государства, выступающие за мир и процветание в Палестине и регионе в целом, действовать на основе общей ответственности, защищать нормы международного права и гуманитарные ценности.