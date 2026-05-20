Анкара осудила действия израильского министра в отношении активистов Global Sumud

Анкара осуждает словесное и физическое насилие, совершенное израильским министром в отношении задержанных участников флотилии Global Sumud, незаконно перехваченной Израилем в международных водах. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции.

В заявлении отмечается, что Турция совместно с другими соответствующими странами предпринимает все необходимые усилия для незамедлительного и безопасного освобождения задержанных турецких граждан и других участников миссии.

«Осуждаем словесное и физическое насилие, совершенное израильским министром в отношении участников флотилии Global Sumud, незаконно перехваченной Израилем в международных водах. Данный министр, являющийся ключевой фигурой в геноциде, совершаемом Израилем в Газе, в очередной раз открыто продемонстрировал всему миру насильственный и варварский менталитет правительства Нетаньяху»,-сказано в обращении.

Кадры с жестоким обращением с задержанными были опубликованы в соцсетях. В этот момент министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвира ходил среди задержанных, скованных наручниками, размахивая флагом Израиля и озвучивая оскорбительные высказывания. На одном из фрагментов видео активистка выкрикнула «Свободу Палестине!», после чего сотрудники управления тюрем применили силу и прижали ее к полу.