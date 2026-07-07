Анкара нацелена на взаимодействие с союзниками по НАТО в сфере оборонпрома Глава Управления оборонной промышленности Турции Халук Гёргюн ответил на вопросы "Анадолу" на полях саммита НАТО в Анкаре

Турция готова к расширению сотрудничества с союзниками по НАТО в сфере обороной промышленности. Об этом сказал глава Управления оборонной промышленности при Администрации президента Турции Халук Гёргюн, отвечая на вопросы "Анадолу" на полях саммита НАТО в Анкаре.

По его словам, Анкаре предлагает союзникам не только современную оборонную продукцию, но и долгосрочные модели партнерства.

Гёргюн напомнил, что Турция входит в число стран с наиболее динамично развивающейся оборонной промышленностью. Он сообщил, что за последний год экспорт продукции отрасли достиг отметки в 11 млрд долларов, увеличившись примерно на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

«Сегодня Турция ежемесячно экспортирует оборонную продукцию в среднем на сумму от 800 млн до 1 млрд долларов. Мы производим современные платформы и высокотехнологичные подсистемы, предлагая нашим партнерам не только продукцию, но и долгосрочные модели сотрудничества. Это позволило Турции выйти на 11-е место в мире среди экспортеров продукции оборонной промышленности», - отметил Гёргюн.

Собеседник агентства напомнил, что идея проведения Форума оборонной промышленности НАТО впервые была выдвинута на саммите Альянса в Вильнюсе и получила развитие на саммитев Вашингтоне, а на прошлогоднем саммите в Гааге были созданы условия для превращения форума в постоянную площадку.

По словам Гёргюна, за последние два десятилетия по инициативе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в стране была сформирована мощная инфраструктура оборонной промышленности. Он констатировал, что сегодня турецкие компании разрабатывают практически весь спектр систем и оборудования для сухопутных, военно-морских, военно-воздушных, космических и подводных чил.

Говоря о проектах НАТО, Гёргюн сообщил, что в рамках форума были представлены программы закупок совокупной стоимостью около 70 млрд долларов в сферах беспилотных систем, противовоздушной обороны, боеприпасов, спутниковых и космических технологий. Он акцентировал, что в этих проектах значительную роль играют турецкие компании ROKETSAN, ASELSAN, STM и TÜBİTAK UZAY.

Глава Управления также отметил, что в программу форума была включена презентация турецкого беспилотного боевого самолета KIZILELMA.

Комментируя роль турецкой оборонной промышленности в архитектуре сдерживания НАТО, Гёргюн подчеркнул, что Турция обладает технологиями, уже доказавшими свою эффективность в реальных боевых условиях.

«Мы готовы к совместной работе. Полагаем, что по предыдущему опыту всем известно: Турция - надежный партнер, которому можно доверять. Исходя из этого рассчитываем, что союзники воспользуются этими возможностями», - сказал он.

ХалукГёргюн также сообщил, что 56 процентов турецкого экспорта продукции оборонной промышленности в прошлом году пришлось на страны НАТО и Европейского союза. Он отметил, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте дважды посещал турецкие оборонные предприятия и подробно ознакомился с потенциалом отрасли.