Агентство «Анадолу» подготовило «Словарь Палестины»

Агентство «Анадолу» (AA) подготовило книгу «Словарь Палестины», состоящую из 1860 страниц.

«Словарь Палестины», подготовленный агентством совместно с 273 академиками и исследователями из различных научных областей, станет доступен читателям как результат двухлетнего труда.

Книга содержит 630 статей и более 700 перекрестных ссылок, предлагая удобный для пользователя подход благодаря руководствам по чтению, взаимосвязям между статьями и рекомендациям по дополнительной литературе. Издание, ориентированное на читателей всех уровней, призвано служить ориентиром для читательских групп и облегчить работу исследователей. Тем, кто ищет ответы на основные вопросы, связанные с Палестиной, книга предлагает их в алфавитном порядке.

Произведение, цель которого — предоставить понятный путеводитель по литературе и охватить максимально широкую аудиторию, будет способствовать борьбе с информационным загрязнением в данной сфере, деконструировать искаженные понятия, используемые в определенных целях, демонстрировать корректное употребление терминов на примерах из широкого круга тем, повышать общественную осведомленность при сохранении приверженности этическим ценностям, служить справочным источником для получения достоверной информации по историческим и современным вопросам, выявлять взаимосвязи между историческими и актуальными событиями или понятиями и стать настольной книгой для тех, кто стремится подходить к исследованиям по данной теме с правильной методологией.

- В издании представлены эквиваленты терминов на арабском, английском, французском и немецком языках

Книга «Словарь Палестины» не только разъясняет основные понятия, но и предлагает систематизированную карту знаний, позволяющую читателю понять Палестину во всех ее аспектах. Выходя за рамки классического понимания словаря, труд включает 630 статей, подготовленных с тщательностью академических публикаций в рамках 15 редакционных направлений — от права до экономики, от культуры до искусства.

Охватывая широкий спектр тем — от исторических событий до выдающихся личностей, от правовых понятий до культурных произведений, — словарь рассматривает палестинский вопрос в историческом и концептуальном контексте, предлагая читателю взгляд, который поможет понять Палестину с разных сторон.

В произведении исторические события, которые, по его утверждению, были искажены или скрыты вследствие сионистской пропаганды, излагаются корректно и с опорой на источники. Статьи, подготовленные с междисциплинарным и целостным подходом, тщательно связаны между собой. Каждая статья написана как краткая научная работа, содержащая сведения, подтвержденные источниками, а в конце каждой статьи приводится список литературы.

В книге также приводятся арабские, английские, французские и немецкие эквиваленты каждой статьи.

- Будет подготовлен и веб-сайт

«Словарь Палестины» является отражением подхода AA к ответственному освещению событий и продолжением позиции агентства по данной теме, ранее выраженной в «Трилогии Газы», состоящей из книг «Доказательство», «Свидетель» и «Обвиняемый».

Труд, являющийся первым в своей области, представляет собой «незаменимый» источник не только для академиков, исследователей и студентов, но и для всех, кто стремится правильно понять палестинский вопрос.

Кроме того, будет создан веб-сайт «Словаря Палестины», который будет обновляться каждые три месяца.