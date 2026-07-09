За время саммита было опубликовано около 2000 новостей, более 4000 фотографий, 250 видеороликов, 30 инфографик, а также десятки мультимедийных материалов на 13 различных языках

Агентство «Анадолу» оперативно освещало саммит НАТО в Анкаре в режиме онлайн За время саммита было опубликовано около 2000 новостей, более 4000 фотографий, 250 видеороликов, 30 инфографик, а также десятки мультимедийных материалов на 13 различных языках

Агентство «Анадолу» (AA) с помощью своей сильной команды, насчитывающей более 300 сотрудников как на месте событий, так и в новостном центре, оперативно освещало саммит НАТО в Анкаре, публикуя эксклюзивные материалы и информируя своих подписчиков на 13 языках.

Интенсивные контакты, двусторонние встречи и заявления президента Реджепа Тайипа Эрдогана, состоявшиеся в рамках саммита, передавались с пометкой «последние новости».

Агентство провело интенсивную подготовку к 36-му саммиту глав государств и правительств стран НАТО, который прошел 7–8 июля в Анкаре.

Накануне саммита в Брюсселе, где находится штаб-квартира НАТО, корреспонденты агентства встретилось с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, верховным представителем Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кайей Каллас, бывшим генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, бывшим генеральным секретарем НАТО Япом де Хооп Схеффером, комиссаром ЕС по вопросам расширения Мартой Кос, генеральным секретарем Парламентской ассамблеи НАТО Бенедеттаой Берти, министром обороны Бельгии Тео Франкеном и председатель Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне, а также с министрами иностранных дел и обороны некоторых стран-членов НАТО.

Подготовка к саммиту, организованная Управлением коммуникаций администрации президента Турции для около 3 тысяч представителей СМИ из разных регионов мира, а также церемонии встречи лидеров в аэропортах и их встречи и переговоры отслеживались специальными группами.

В первый день 36-го саммита глав государств и правительств стран НАТО общественности были представлены важные сообщения и визуальные материалы в рамках программы «Союзники в Анкаре», организованной Форумом оборонной промышленности НАТО совместно с Управлением коммуникаций, а также Мюнхенской конференцией по безопасности (MSC) и Фондом исследований в области политики, экономики и общества (SETA).

Официальный визит Трампа

Важные подробности, сообщения и эксклюзивные материалы, касающиеся официального визита президента США Дональда Трампа в Турцию, состоявшегося перед саммитом, церемонии встречи уровня «А+» в аэропорту Анкары и в президентском комплексе, а также двусторонних и межделегационных переговоров с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, были доведены до сведения всего мира через международную сеть подписчиков агентства.

Подробности о приёме, устроенном президентом Эрдоганом и его супругой Эмине Эрдоган в президентском комплексе в Анкаре в честь глав государств и правительств, а также богатый визуальный контент, подготовленный командами «Анадолу», и прямые трансляции стали темой мировых новостей.

Во второй день саммита журналисты агентства «Анадолу» запечатлели на фотографиях и видео, как президент Франции Эммануэль Макрон совершал утреннюю пробежку в парке Сегменлер в Чанкая и приветствовал окружающих.

В течение всего дня в специальном разделе публиковались материалы об открытии 36-го саммита глав государств и правительств стран НАТО, прошедшего в президентском комплексе под эгидой Турции, о съемке группового фото и встречах лидеров. В заключительной части саммита подписчикам в режиме реального времени предоставлялись комментарии лидеров, в первую очередь президента Эрдогана и президента США Трампа, сделанные на пресс-конференциях.

Ключевые темы, события и подробности двухдневного саммита публиковались на официальных страницах агентства в социальных сетях.

Фотографии, сделанные в ходе саммита, непрерывно передавались не только подписчикам «Анадолу», но и международным партнерским информационным агентствам.

За время саммита было подготовлено около 2 тысяч текстов новостей, более 4 тысяч фотографий, около 250 видеороликов, 30 инфографик, а также десятки мультимедийных материалов и подкастов на 13 различных языках, в том числе на турецком, английском и арабском, которые были предоставлены для использования отечественным и зарубежным СМИ.