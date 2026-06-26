Это решение принято в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета по вопросам нейтралитета в спорте

IWF: Тяжелоатлеты из России и Беларуси могут участвовать в соревнованиях всех возрастных групп Это решение принято в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета по вопросам нейтралитета в спорте

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) заявила в пятницу, 26 июня, что разрешила спортсменам из России и Беларуси участвовать в соревнованиях во всех возрастных группах в соответствии с действующими критериями и требованиями к участию.

Это решение было принято с учетом рекомендаций Международного олимпийского комитета относительно принципов нейтралитета в спорте и важности предоставления спортсменам равных возможностей для участия в соревнованиях на высшем международном уровне.

«IWF по-прежнему привержена делу содействия честной конкуренции, защиты целостности спорта и обеспечения спортсменам возможности соревноваться в условиях, где уважаются принципы нейтралитета, инклюзивности и высоких спортивных достижений», — заявила федерация.

Ранее, в январе, были сняты ограничения на участие в соревнованиях для тяжелоатлетов из России и Беларуси в юношеских и юниорских возрастных группах, добавила федерация.

МОК рекомендовал отстранить белорусских и российских спортсменов от участия в международных соревнованиях в конце февраля 2022 года, через несколько дней после начала российско-украинской войны. Позже, в марте 2023 года, он рекомендовал, чтобы спортсмены из обеих стран могли участвовать в международных соревнованиях в качестве «индивидуальных нейтральных спортсменов», при этом заявив, что те, «кто активно поддерживает войну, не могут участвовать в соревнованиях».

7 мая Исполнительный комитет МОК заявил, что больше не рекомендует вводить ограничения в отношении белорусских спортсменов или команд на соревнованиях, проводимых под эгидой международных федераций и организаторов, отменив свои прежние условия участия.