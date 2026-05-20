8-й Фестиваль этноспорта стартует в Стамбуле завтра Фестиваль пройдет в стамбульском аэропорту имени Ататюрка с 21 по 24 мая

8-й культурный Фестиваль этноспорта стартует в четверг, 21 мая в Стамбуле.

Фестиваль пройдет в стамбульском аэропорту имени Ататюрка с 21 по 24 мая и объединит традиционные виды спорта, культурное наследие и общественные ценности, предлагая участникам многогранный опыт. Организатором выступает Всемирный союз этноспорта.

Фестиваль, который с каждым годом привлекает все больше внимания и растет в глобальном масштабе, и в этом году соберет в Стамбуле участников из разных регионов мира, став одной из мощных площадок межкультурного взаимодействия.

Традиционные виды спорта и культурное наследие

На площадке фестиваля будут представлены традиционные виды спорта, игры и культурные выступления представителей из обширных географических регионов — от Японии до Казахстана, от Азербайджана до Литвы, от России до Кыргызстана.

В этом году на фестивале посетители впервые смогут попробовать свои силы в таких традиционных видах спорта, как Рипка (Литва), Лапта (Россия), Зорхана (Азербайджан) и Таврели (Россия).

Опыт, участие и память

Фестиваль выходит за рамки классического мероприятия.

Контент, представленный в области традиционных видов спорта и игр, сценического искусства, ремесел и гастрономии, соединяет многовековое наследие традиции с сегодняшним опытом.

Участники смогут попробовать себя в таких традиционных видах спорта, как стрельба из лука и верховая езда, а в мастерских — напрямую соприкоснуться с культурным наследием, став частью творческого процесса. Территория фестиваля превратится в атмосферу культуры, которую не смотрят, а проживают.

Возможность бесплатного участия

В рамках фестиваля будут организованы мероприятия для посетителей всех возрастов, которые смогут бесплатно попробовать свои силы в стрельбе из лука, верховой езде и многих других традиционных видах спорта, и играх под руководством профессионалов.

Кроме того, участники смогут получить опыт в области традиционных искусств в мастерских, расположенных на территории фестиваля.

На протяжении всего будет представлена информация о традиционных видах спорта, местных вкусах и играх, а также о таких темах, как общение с природой и животными.

Стамбул объединит культуры разных стран

Благодаря участникам из разных стран фестиваль укрепляет свою мультикультурную структуру, предлагая посетителям уникальное пространство для открытий.

Благодаря установленным юрточным городкам, войлочным шатрам и тематическим зонам опыта посетители смогут воочию увидеть следы традиционного быта.

Фестиваль выделяется своим инклюзивным характером, обращаясь к посетителям всех возрастов и слоев населения.

Специальные детские игровые зоны, развлечения для семейного времяпрепровождения и интерактивные игры составляют его важную часть.



Специальные зоны, созданные в рамках фестиваля, подчеркивают роль семьи в передаче культурного наследия из поколения в поколение.

На фестивале подготовлены специальные игровые зоны, мастерские и сценические мероприятия для детей.

Юрта солидарности

В этом году на фестивале также будет установлена «Юрта солидарности».

На этой площадке совместно с неправительственными организациями будут проводиться мероприятия по повышению социальной осведомленности.

В рамках фестиваля будут организованы беседы, мастер-классы и различные мероприятия, направленные на привлечение внимания к гуманитарной трагедии в угнетенных регионах, прежде всего в Газе.

Ожидается участие из десятков стран

В фестивале, примут участие гости из таких стран, как Япония, Египет, Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан, Испания, Литва, Россия, Италия, Узбекистан, Мексика, Бангладеш, Грузия, Афганистан, Ливан, Танзания, Палестина, Босния и Герцеговина, Алжир, Марокко.



Гагаузы, башкиры и туркменская культура также будут представлены на фестивале. Пройдут выступления музыкальных коллективов и культурные представления гостей из разных стран.

В этом году на фестивале на Главной сцене Türk Telekom выступят казахский артист Димаш, японская группа Nippon Taiko, египетский артист-таннур Анас Аладас, казахские коллективы Jetisu Sazy, Alatau Serileri, Hassak Ethno Folk Grubu, азербайджанская группа Natiq Ritim Grubu, Нурай Шушалы Гаджизаде, гагаузский коллектив Kolay Sesler, башкирская группа Ay Yola, испанский коллектив Vigüela, из Кыргызстана — Саламат Садыкова, этномузыкальный ансамбль Shanyrak, Фадиль Айдын, Ресул Айдемир, группа Nefes, Экин Узюнлар, Кырач.

На территории фестиваля также в течение всего дня будут проходить выступления коллективов традиционных народных танцев, уличные представления, живая музыка, сценические шоу и культурные мероприятия.​​​​​​​

