8-й Фестиваль этноспорта стартовал в Стамбуле

Фестиваль пройдет на территории стамбульского аэропорта имени Ататюрка с 21 по 24 мая
Ümit Türk, Abdulrahman Yusupov, Ekip
21 Май 2026•Обновить: 21 Май 2026
СТАМБУЛ
8-й культурный Фестиваль этноспорта начался в четверг, 21 мая в Стамбуле.
Фестиваль пройдет на территории стамбульского аэропорта имени Ататюрка с 21 по 24 мая и объединит традиционные виды спорта, культурное наследие и общественные ценности, предлагая участникам многогранный опыт. Организатором выступает Всемирная конфедерация этноспорта.
Торжественная церемония открытия состоялась перед традиционным шатром «Хан». В рамках мероприятие прошло выступление студентов в сопровождении оркестра «Гюльбанк». Затем на сцену вышел оркестр янычаров Стамбульского исторического турецкого музыкального ансамбля.
[1/12] Фестиваль пройдет в стамбульском аэропорту имени Ататюрка с 21 по 24 мая и объединит традиционные виды спорта, культурное наследие и общественные ценности, предлагая участникам многогранный опыт. Организатором выступает Всемирный союз этноспорта.
Выступая на церемонии, глава Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган отметил, что посетители фестиваля смогут вместе познакомиться с богатством и разнообразием этнокультуры.
Он напомнил, что в рамках фестиваля пройдут различные мероприятия, включая состязания по борьбе и конному спорту.
«В нынешнем году мы вновь будем на протяжении 4 дней вместе с детьми и старшими членами семьи наслаждаться богатством и разнообразием нашей культуры, вдыхать аромат и атмосферу традиций, а также принимать здесь гостей со всего мира, среди которых артисты, спортсмены и деятели искусства. Дети, пришедшие на фестиваль, смогут на собственном опыте почувствовать и осознать всю ценность и значимость культурного наследия»,-сказал он.
По завершении своей речи глава Всемирной конфедерации этноспорта перерезал символическую ленту и объявил фестиваль открытым.
В фестивале, примут участие гости из таких стран, как Япония, Египет, Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан, Испания, Литва, Россия, Италия, Узбекистан, Мексика, Бангладеш, Грузия, Афганистан, Ливан, Танзания, Палестина, Босния и Герцеговина, Алжир, Марокко.
Гагаузы, башкиры и туркменская культура также будут представлены на фестивале. Пройдут выступления музыкальных коллективов и культурные представления гостей из разных стран.
В этом году на фестивале на Главной сцене Türk Telekom выступят казахский артист Димаш, японская группа Nippon Taiko, египетский артист-таннур Анас Аладас, казахские коллективы Jetisu Sazy, Alatau Serileri, Hassak Ethno Folk Grubu, азербайджанская группа Natiq Ritim Grubu, Нурай Шушалы Гаджизаде, гагаузский коллектив Kolay Sesler, башкирская группа Ay Yola, испанский коллектив Vigüela, из Кыргызстана — Саламат Садыкова, этномузыкальный ансамбль Shanyrak, Фадиль Айдын, Ресул Айдемир, группа Nefes, Экин Узюнлар, Кырач.
На территории фестиваля также в течение всего дня будут проходить выступления коллективов традиционных народных танцев, уличные представления, живая музыка, сценические шоу и культурные мероприятия.