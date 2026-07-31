Критики задаются вопросом, зачем нужны внешние инвестиции, если у ФИФА есть миллиарды долларов в резерве и нет долгов

5 деталей инвестиционного плана ФИФА по проведению Чемпионата мира, разделившего мировой футбол Критики задаются вопросом, зачем нужны внешние инвестиции, если у ФИФА есть миллиарды долларов в резерве и нет долгов

Предложение президента ФИФА Джанни Инфантино открыть коммерческие права на чемпионат мира по футболу для частных инвесторов вызвало один из крупнейших споров в современном футболе.

Инфантино утверждает, что этот план принесет футболу миллиарды, в ответ УЕФА и другие ассоциации пригрозили бойкотировать соревнования ФИФА.

Вот что предусматривает этот план – и почему он разделил мировой футбол:

1 – Что предлагает ФИФА?

ФИФА намерена создать новую коммерческую дочернюю компанию под названием FIFA Forward Enterprise (FFE).



Она будет управлять коммерческими правами ФИФА – включая права на телетрансляции, спонсорство, продажу билетов и лицензирование – а также курировать организацию и проведение Чемпионата мира и других турниров среди мужчин, женщин и юношеских команд.

ФИФА заявляет, что будет постоянно владеть этой компанией и контролировать её деятельность.

2 – Какая доля будет продана — и кому?

Оценка компании FFE составит около 20 млрд долларов, при этом частным инвесторам будет предложена миноритарная, неконтрольная доля в размере до 20%.

Продажа может принести до 4,2 миллиарда долларов.

Ожидается, что группу инвесторов возглавит компания Thrive Eternal, основанная американским инвестором Джошуа Кушнером, а JPMorgan будет выступать в качестве консультанта ФИФА. Джошуа — брат Джареда Кушнера, зятя президента Дональда Трампа.

3 – Почему ФИФА хочет это реализовать?

ФИФА заявляет, что FFE раскроет коммерческий потенциал её соревнований и позволит инвестировать больше средств в развитие футбола по всему миру.

Каждая из 211 ассоциаций-членов ФИФА получит по 20 миллионов долларов в период с 2027 по 2030 год, независимо от своей позиции по данному предложению. Те, кто решит принять участие, смогут получить дополнительную единовременную выплату в размере до 20 миллионов долларов.

Конфедерация футбола Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна (КОНКАКАФ) и входящие в нее 41 ассоциация также отклонили это предложение, сославшись на опасения по поводу прозрачности, системы управления и отсутствия надлежащих консультаций.

Азиатская футбольная конфедерация, представляющая 47 ассоциаций, присоединилась к УЕФА и КОНКАКАФ в их оппозиции, хотя и не пригрозила бойкотом. В совокупности эти три конфедерации представляют 143 из 211 членов ФИФА.

Конфедерация африканского футбола (CAF) пока не отвергла предложение и рассмотрит план на заседании исполнительного комитета на следующей неделе.

Конфедерация футбола Океании (OFC) также заявила, что обсудит этот вопрос на своем августовском заседании исполнительного комитета.

Южноамериканская КОНМЕБОЛ пока не объявила свою официальную позицию, хотя, судя по сообщениям СМИ, её президент Алехандро Домингес поддерживает инициативу Инфантино.

При одобрении плана, каждая ассоциация-член получит право на единовременную выплату в размере 20 миллионов долларов в рамках новой программы ФИФА «Fast Forward». Эта сумма будет дополнять 20 миллионов долларов, выделяемых в течение следующих четырёх лет по существующей программе ФИФА «Forward», в результате чего общая сумма составит 40 миллионов долларов.

Если же предложение о продаже доли будет отклонено, к 2030 году ассоциации получат лишь 10 миллионов долларов в рамках программы «Forward».

ФИФА заявляет, что этот план может увеличить общий объем финансирования развития до более чем 10 миллиардов долларов за четыре года, и настаивает на том, что «никто не продает футбол».

Критики задаются вопросом, зачем нужны внешние инвестиции, если у ФИФА есть миллиарды долларов в резерве и нет долгов.

4 – Кто выступил против этого плана?

УЕФА и все 55 европейских ассоциаций отклонили это предложение и пригрозили бойкотировать соревнования ФИФА, если оно не будет отозвано.

Противодействие вышло за рамки конфедераций.

Ассоциация мировых лиг (WLA) и «Европейские лиги», представляющие многие ведущие национальные чемпионаты мира, отвергли это предложение, заявив, что будущее футбола не должно решаться без надлежащих консультаций.

5 — Что будет дальше?

В ближайшие недели спор, вероятно, обострится.

В пятницу Карлос Кордейро, старший советник Инфантино, подал в отставку с немедленным вступлением в силу. Он предупредил, что это предложение является «невыгодной сделкой», которая «закладывает будущее футбола без каких-либо веских обоснований».

211 ассоциаций-членов ФИФА должны рассмотреть это предложение до 19 сентября.

FFE может быть создана только в том случае, если она заручится поддержкой большинства ассоциаций — не менее 106 — и получит необходимое одобрение Совета ФИФА.

Предложение может быть одобрено, отклонено или изменено. ФИФА заявляет, что в случае отсутствия поддержки большинства её коммерческая структура останется неизменной.

Между тем УЕФА дала понять, что её угроза бойкота останется в силе, пока предложение не будет отозвано.

Учитывая центральную роль Европы в международном футболе, такой бойкот поставит будущие турниры ФИФА в ситуацию беспрецедентной неопределённости.