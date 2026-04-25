«Формула-1» вернется в Турцию спустя 6 лет Гран-при Турции войдет в календарь «Формулы-1» 2027 года — одного из самых престижных соревнований в автоспорте

Волнение «Формулы-1» вновь вернется в Турцию спустя шесть лет.

Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о проведении гонок «Формулы-1» в Стамбуле в 2027 году, сделанное на пресс-конференции в рабочем офисе Долмабахче, вызвало большой интерес у поклонников автоспорта.

Трасса İstanbul Park примет гонку в 10-й раз после этапов 2005–2011 и 2020–2021 годов.

Ожидание болельщиков подходит к концу

Ожидание поклонников гонок завершится уже в следующем году.

На трассе в Стамбуле протяженностью 5,3-км вновь зазвучат моторы болидов «Формулы-1».

Гран-при Турции впервые вошел в календарь в 2005 году и проводился без перерыва до 2011 года.

Позже, из-за отмены некоторых этапов в период пандемии, гонки вновь прошли в Стамбуле - в 2020 году без зрителей и в 2021 году - с ограниченной вместимостью.

Самый успешный пилот — Фелипе Масса

По итогам 9 проведенных гонок самым успешным пилотом остается бразилец Фелипе Масса, который выигрывал три года подряд, в 2006, 2007 и 2008 годах.

Британец Льюис Хэмилтон одержал 2 победы, тогда как Райкконен, Баттон, Феттель и Боттас выигрывали Гран-при Турции по одному разу.

Хэмилтон оформил чемпионство в Стамбуле

Британский гонщик Льюис Хэмилтон, выступающий за Mercedes, выиграл гонку 2020 года в Стамбуле и досрочно оформил свой 7-й чемпионский титул, сравнявшись по этому показателю с Михаэлем Шумахером.

Ранее Хэмилтон также побеждал в Стамбуле в 2010 году, выступая за McLaren, таким образом одержав две победы на Гран-при Турции.

Первую гонку выиграл Райкконен

Первую гонку «Формулы-1», проведенную в Стамбуле, выиграл финский пилот Кими Райкконен.

Выступая тогда за команду McLaren-Mercedes, Райкконен в гонке 2005 года финишировал первым с результатом 1 час 24 минуты 34,454 секунды.

Масса одержал первую победу в карьере в Стамбуле

Фелипе Масса одержал свою первую победу в карьере в 2006 году в Стамбуле с результатом 1:28.51,082.

В 2007 году Масса вновь стал победителем на трассе İstanbul Park с результатом 1:26.42,161.

Бразильский пилот также выиграл гонку в 2008 году с результатом 1:26.49,451, одержав свою третью победу в Стамбуле.

12 пилотов поднимались на подиум

В девяти гонках «Формулы-1», проведенных на трассе İstanbul Park на подиум поднимались 12 разных пилотов.

Фелипе Масса, Кими Райкконен, Фернандо Алонсо, Хуан Пабло Монтойя, Михаэль Шумахер, Льюис Хэмилтон, Дженсон Баттон, Марк Уэббер, Себастьян Феттель, Валттери Боттас, Макс Ферстаппен и Серхио Перес сумели попасть в число призеров в Стамбуле.

Самый быстрый круг — у Монтойи

Колумбийский пилот Хуан Пабло Монтойя владеет рекордом самого быстрого круга на трассе İstanbul Park

Монтойя, выступавший за McLaren-Mercedes, установил это достижение в 2005 году на 39-м круге гонки, показав время 1:24.770.