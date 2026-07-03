«Наш клуб достиг соглашения с игроком национальной сборной Нидерландов Натаном Аке и подписал с ним контракт», - сообщили в турецком клубе

«Фенербахче» подписал контракт с защитником сборной Нидерландов Натаном Аке «Наш клуб достиг соглашения с игроком национальной сборной Нидерландов Натаном Аке и подписал с ним контракт», - сообщили в турецком клубе

Турецкий футбольный клуб «Фенербахче» объявил о подписании контракта с защитником сборной Нидерландов Натаном Аке.

«Наш клуб достиг соглашения с игроком национальной сборной Нидерландов Натаном Аке и подписал с ним контракт. После завершения отпуска наш футболист, выступавший на чемпионате мира по футболу 2026 года, присоединится к команде на тренировочном сборе в Австрии», - говорится в сообщении.

Аке начал футбольную карьеру в нидерландском клубе ADO, после чего в юношеском возрасте перешел сначала в «Фейеноорд», а затем в «Челси». В 2013 году 31-летний центральный защитник дебютировал за основную команду лондонского клуба. Позже на правах аренды выступал за «Рединг», «Уотфорд» и «Борнмут».

В 2017 году «Борнмут» выкупил права на футболиста за 22 млн евро, а в 2020 году он перешел в «Манчестер Сити» примерно за 45 млн евро.

За шесть сезонов в составе «Манчестер Сити» Аке стал победителем Лиги чемпионов УЕФА, Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира ФИФА, четыре раза выиграл Английскую Премьер-лигу, дважды — Кубок Англии и Кубок Английской лиги, а также один раз — Суперкубок Англии.

Уроженец Кот-д’Ивуара, выбравший выступления за национальную сборную Нидерландов, провел за нее 65 матчей.