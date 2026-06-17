Контракт с 31-летним футболистом подписан до 30 июня 2028 года

«Реал» подписал контракт с Бернарду Силвой Контракт с 31-летним футболистом подписан до 30 июня 2028 года

Испанский футбольный клуб «Реал Мадрид» объявил о переходе португальского полузащитника Бернарду Силвы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте клуба.

Согласно сообщению, контракт с 31-летним футболистом подписан до 30 июня 2028 года.

Последним клубом Бернарду Силвы был английский «Манчестер Сити». В составе команды из Манчестера португалец выиграл Лигу чемпионов УЕФА, шесть титулов чемпиона Англии, клубный чемпионат мира ФИФА, пять Кубков английской лиги, а также по три раза становился обладателем Кубка Англии и Суперкубка Англии.