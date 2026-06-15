В британских СМИпоявилась информация, что трансфер был осуществлен за 51,8 миллиона фунтов стерлингов с учетом бонусов

«Реал Мадрид» подписал Марка Кукурелью из «Челси» В британских СМИпоявилась информация, что трансфер был осуществлен за 51,8 миллиона фунтов стерлингов с учетом бонусов

Испанский клуб «Реал Мадрид» подписал контракт с Марком Кукурельей из английского «Челси».

В заявлении клуба «Реал Мадрид» отмечается, что с 27-летним испанским левым защитником заключен контракт сроком до 30 июня 2032 года.

В британских СМИ появилась информация, что трансфер был осуществлен за 51,8 миллиона фунтов стерлингов с учетом бонусов.

Кукурелья, воспитанник «Барселоны», после выступлений за «Эйбар», «Хетафе» и «Брайтон» перешел в «Челси» в 2022 году.