«Реал Мадрид» подписал Марка Кукурелью из «Челси»

Mutlu Demirtaştan, Nariman Mehdiyev
15 Июня 2026•Обновить: 15 Июня 2026
Испанский клуб «Реал Мадрид» подписал контракт с Марком Кукурельей из английского «Челси».
В заявлении клуба «Реал Мадрид» отмечается, что с 27-летним испанским левым защитником заключен контракт сроком до 30 июня 2032 года.
В британских СМИ появилась информация, что трансфер был осуществлен за 51,8 миллиона фунтов стерлингов с учетом бонусов.
Кукурелья, воспитанник «Барселоны», после выступлений за «Эйбар», «Хетафе» и «Брайтон» перешел в «Челси» в 2022 году.