«ПСЖ» защитил титул чемпиона Лиги чемпионов УЕФА, обыграв «Арсенал» в серии пенальти Победитель Лиги чемпионов УЕФА определился в серии пенальти

«Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) в субботу, 30 мая защитил титул чемпиона Лиги чемпионов УЕФА, обыграв «Арсенал» со счётом 4:3 в серии пенальти после ничьей 1:1 в финальном матче на стадионе «Пушкаш Арена».



«Арсенал» вышел вперед благодаря голу Кая Хаверца на шестой минуте, но «ПСЖ» сравнял счет во втором тайме, когда Усман Дембеле реализовал пенальти на 65-й минуте.



На 62-й минуте «ПСЖ» получил право на пенальти, когда Хвича Кварацхелия был сбит Кристьяном Москерой в штрафной площади.



Три минуты спустя к мячу подошел Дембеле и хладнокровно переиграл вратаря Давида Раю, сравняв счет — 1:1.



Кварацхелия едва не вывел «ПСЖ» вперед на 78-й минуте, пронеся мяч от своей половины поля до штрафной «Арсенала», но его удар отскочил от Майлза Льюиса-Скелли, ударился о штангу и ушел на угловой.



«ПСЖ» продолжал атаковать в поисках победного гола и вновь был близок к этому на 89-й минуте, когда Дезире Дуэ отдал пас Витинье, чей мощный удар пролетел чуть выше перекладины.



Уже в добавленное время Брэдли Баркола упустил прекрасную возможность в контратаке, пробив в боковую сетку после того, как обошел защиту «Арсенала».



Поскольку по итогам основного времени счет остался равным, матч перешел в дополнительное время. Обе команды с трудом создавали опасные моменты в течение дополнительных 30 минут, и в итоге исход финала решила серия пенальти.



- Победитель определился в серии пенальти



В составе «ПСЖ» первые два пенальти реализовали Гонсалу Рамуш и Дезире Дуэ. Виктор Гьокерес из «Арсенала» забил первый пенальти своей команды, но Эберечи Эзе промахнулся, отправив мяч мимо ворот.

Третий пенальти «ПСЖ», пробитый Нуно Мендесом, отразил Рая, что позволило Деклану Райсу реализовать третий удар «Арсенала» и сравнять счет в серии пенальти — 2:2.



Ахраф Хакими успешно реализовал четвертый пенальти ПСЖ, а Габриэль Мартинелли ответил за «Арсенал», сделав счет 3:3.



Лукас Беральдо без ошибок реализовал пятый пенальти ПСЖ. Затем к мячу подошел защитник «Арсенала» Габриэль, которому нужно было забить, чтобы сохранить шансы своей команды, но он послал мяч выше перекладины.



ПСЖ одержал победу со счетом 4:3 в серии пенальти и завоевал титул Лиги чемпионов УЕФА.