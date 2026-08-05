«Египетский король» Мохамед Салах продолжит карьеру в турецком футболе Знаменитый египетский форвард близок к переходу в турецкий «Трабзонспор»

Египетский форвард Мохамед Салах, которого называют близок к переходу в турецкий «Трабзонспор». Клуб объявил о начале переговоров с одним из самых титулованных футболистов современности, которого болельщики прозвали «египетским королем».

Салах станет одним из самых звездных игроков, когда-либо выступавших в чемпионате Турции. За девять сезонов в составе английского «Ливерпуля» (2017–2026) знаменитый футболист превратился в легенду клуба и премьер-лиги.

Мохамед Салах перешел в «Ливерпуль» из итальянской «Ромы» летом 2017 года. Уже в дебютном сезоне египтянин забил 44 мяча во всех турнирах, установив клубный рекорд. За годы выступлений в английской премьер-лиге он пять раз завершал сезон с показателем более 30 голов.

Салах занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ, имея в своем активе 193 гола. За «Ливерпуль» он забил в общей сложности 257 мячей во всех турнирах, став третьим лучшим бомбардиром в истории клуба.

В составе «Ливерпуля» египтянин дважды выигрывал чемпионат Англии и Кубок английской лиги, а также по одному разу становился победителем Лиги чемпионов УЕФА, Кубка Англии, Суперкубка Англии, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира ФИФА. Кроме того, он четыре раза становился лучшим бомбардиром премьер-

Салах родился 15 июня 1992 года в египетской деревне Нагриг и начал профессиональную карьеру в клубе «Аль-Мокавлун».

Переломным моментом в его футбольной карьере стала трагедия на стадионе в Порт-Саиде 1 февраля 2012 года, когда после матча между «Аль-Ахли» и «Аль-Масри» погибли десятки человек, а чемпионат Египта был отменен.

Для Мохамеда Салаха пауза в чемпионате Египта создала уникальную возможность.Вскоре молодежная сборная Египта провела товарищеский матч против швейцарского «Базеля», в котором Салах оформил дубль. Его игра впечатлила руководство европейского клуба, и вскоре он подписал четырехлетний контракт с швейцарской командой.

После двух чемпионских сезонов в «Базеле» Салах выступал за «Челси», «Фиорентину», «Рому» и «Ливерпуль», став одним из самых ярких футболистов своего поколения и национальной гордостью Египта.

За пределами футбольного поля Мохамед Салах также заслужил репутацию человека с активной гражданской позицией. Египетский форвард на регулярной основе осуществляет благотворительную деятельность, оказывая помощь нуждающимся на родине. После начала израильских атак на сектор Газа он одним из первых публично выразил поддержку жителям палестинского эксклава в социальных сетях, несмотря на давление, с которым тогда сталкивались спортсмены, выступавшие в защиту Палестины. Исполнительный директор Египетского Общества Красного Полумесяца Рами ан-Назар сообщил, что Салах также оказал жителям Газы финансовую помощь.