«Галатасарай» выиграл титул чемпиона турецкой Суперлиги сезона 2025/26

Стамбульский «Галатасарай» за тур до окончания сезона, завоевал титул чемпиона Турецкой Суперлиги 2025–2026 годов. Это рекордный для клуба 26-й титул чемпиона страны.



Тем самым «Галатасарай» оформил свое 4-е чемпионство подряд.

Стамбульский «Галатасарай» закрепил за собой чемпионство благодаря домашней победе со счетом 4:2 над «Антальяспором». Столичный клуб набрал 77 очков и увеличил отрыв от своего главного конкурента, «Фенербахче», до четырех очков и стал недосягаемым на вершине турнирной таблицы.



Этот результат гарантировал клубу чемпионский титул за неделю до окончания чемпионата.