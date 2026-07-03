Юлиан Нагельсман покинул пост главного тренера сборной Германии

Немецкий футбольный союз (DFB) объявил об отставке Юлиана Нагельсмана с поста главного тренера сборной Германии.

Как сообщила пресс-служба DFB, вместе с 38-летним Нагельсманом сборную покинут его помощники Бенджамин Глюк и Бенджамин Хюбнер.

В заявлении DFB говорится, что Юлиан Нагельсманн еще накануне на конфиденциальном совещании с руководством ассоциации попросил освободить его от должности после неутешительных результатов чемпионата мира по футболу FIFA 2026 в США, Канаде и Мексике. Эта просьба была удовлетворена представителями акционеров и наблюдательным советом.

«Немецкая футбольная ассоциация выражает особую благодарность Юлиану Нагельсманну за его работу с сентября 2023 года. Он отличается высоким уровнем самоотдачи и необычайными амбициями. Юлиан Нагельсманн также является чрезвычайно ответственным и искренним человеком, которого мы все ценим», - отметили в DFB.

Руководство DFB теперь намерено провести переговоры с Юргеном Клоппом. Он уже дал понять, что в целом готов занять эту должность, отметили в организации.

Кроме того, на сегодняшнем собрании представителей акционеров и наблюдательного совета спортивный директор Андреас Реттиг объявил, что не будет продлевать свой контракт, истекающий в конце года, по личным причинам. Он сообщил об этом президенту DFB еще до начала текущего чемпионата мира по футболу FIFA.

Сборная Германии сенсационно вылетела с Чемпионата мира 2026 года 30 июня, проиграв команде Парагвая в 1/16 финала. Основное время завершилось вничью, а в серии пенальти немцы допустили сразу три промаха.