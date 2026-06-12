Южная Корея обыграла Чехию на ЧМ-2026

Чемпионат мира открылся накануне матчем Мексика-ЮАР
Mücahit Hüseyin Eroğul, Abdulrahman Yusupov
12 Июня 2026•Обновить: 12 Июня 2026
АНКАРА
12 июня состоялся матч группы A чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречались сборные Южной Кореи и Чехии.
Встреча прошла на стадионе «Акрон» в Сапопане (Мексика).
Победу со счетом 2:1 одержали южнокорейские футболисты.
Счет в игре открыл защитник сборной Чехии Ладислав Крейчи на 59-й минуте.
На 67-й минуте полузащитник Южной Кореи Хван Ин Бём сравнял результат.
Победный гол «азиатских тигров» забил О Хён Кю на 80-й минуте.
Чемпионат мира открылся матчем Мексика-ЮАР
Мундиаль начался с матча открытия в группе А между сборными Мексики и Южно-Африканской Республики, который прошел накануне на стадионе «Ацтека» в Мехико.
Хозяева победили в этой игре со счетом 2:0.
Голы забили Хулиан Киньонес (9-я минута) и Рауль Хименес (67).
В этом матче впервые в истории в первом матче ЧМ было показано три красные карточки. В составе команды ЮАР удаления заработали Яя Ситхоле и Тхемба Звейн, а у мексиканцев красную карточку получил Сесар Монтес.
Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Это первый в истории чемпионат, который принимают сразу три страны.