Южная Корея обыграла Чехию на ЧМ-2026

12 июня состоялся матч группы A чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречались сборные Южной Кореи и Чехии.

Встреча прошла на стадионе «Акрон» в Сапопане (Мексика).

Победу со счетом 2:1 одержали южнокорейские футболисты.

Счет в игре открыл защитник сборной Чехии Ладислав Крейчи на 59-й минуте.

На 67-й минуте полузащитник Южной Кореи Хван Ин Бём сравнял результат.

Победный гол «азиатских тигров» забил О Хён Кю на 80-й минуте.

Чемпионат мира открылся матчем Мексика-ЮАР

Мундиаль начался с матча открытия в группе А между сборными Мексики и Южно-Африканской Республики, который прошел накануне на стадионе «Ацтека» в Мехико.

Хозяева победили в этой игре со счетом 2:0.

Голы забили Хулиан Киньонес (9-я минута) и Рауль Хименес (67).

В этом матче впервые в истории в первом матче ЧМ было показано три красные карточки. В составе команды ЮАР удаления заработали Яя Ситхоле и Тхемба Звейн, а у мексиканцев красную карточку получил Сесар Монтес.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Это первый в истории чемпионат, который принимают сразу три страны.