Шестой этап 61-й Президентской велогонки Турции выиграл итальянец Кристиан Багатин Австралиец Себастьян Бервик из команды Caja Rural-Seguros RGA занял второе место, а Джордан Джегат из команды TotalEnergies – третье

Шестой этап 61-й Президентской велогонки Турции (TUR 2026) выиграл итальянец Кристиан Багатин из команды MBH Bank Ballan CSB Telecom Fort.

Кристиан Багатин, преодолевший 127,9-километровый этап между Анталией и Фесликаном за 3 часа 23 минуты 12 секунд, занял первое место.

На трассе, которая стала ареной финиша на вершине и была названа «королевским этапом», австралиец Себастьян Бервик из команды Caja Rural-Seguros RGA занял второе место, а Джордан Джегат из команды TotalEnergies – третье.

Себастьян Бервик опередил колумбийца Ивана Рамиро Сосу на 5 секунд в общем зачете и получил бирюзовую майку, а также поднялся на вершину в горном зачете и завоевал красную майку.

Зеленая майка осталась у бельгийца Тома Крэбба из команды Team Flanders-Baloise, а белая майка — у Мустафы Таракчы из команды Konya Büyükşehir Belediyespor.

Седьмой этап гонки состоится 2 мая в Анталье.

Велосипедисты будут педалировать на этапе протяженностью 152,8 километра, который начнется и закончится в Анталии.

На трассе, имеющей характер городского этапа, ожидается высокий темп и вероятность группового финиша, а велосипедисты будут бороться за то, чтобы выйти на финишную прямую в выгодной позиции.