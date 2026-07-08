Решающим стал сэйв Кобеля после удара Кучо Эрнандеса, а затем Рубен Варгас реализовал свой удар, обеспечив победу Швейцарии

Швейцария обыграла Колумбию в серии пенальти и вышла в четвертьфинал чемпионата мира Решающим стал сэйв Кобеля после удара Кучо Эрнандеса, а затем Рубен Варгас реализовал свой удар, обеспечив победу Швейцарии

Во вторник, 7 июля Швейцария вышла в четвертьфинал чемпионата мира, обыграв Колумбию со счётом 4:3 в серии пенальти после нулевой ничьей в основное время игры в Ванкувере.

Ни одна из команд не смогла забить в течение 120 минут в заключительном матче 1/8 финала турнира, и в результате Швейцария вышла в четвертьфинал, где в субботу встретится с действующим чемпионом — Аргентиной.

У Колумбии был один из самых опасных моментов в первом тайме, когда Густаво Пуэрта нанес удар с закруткой в верхний угол, но швейцарский вратарь Грегор Кобель успел переместиться и отбить мяч. Швейцария ответила атаками Фабиана Ридера и Дана Ндое, но колумбийский вратарь Камило Варгас проявил бдительность и сохранил ничью.

После перерыва игра с трудом развернулась: обе команды организовали оборону и опасались оставлять свободное пространство при переходах. Колумбия создавала больше угроз благодаря Луису Диасу, а позже пыталась ускорить темп, в то время как Швейцария полагалась на свою компактную организацию и опасность при стандартных положениях, чтобы остаться в игре.

В дополнительное время колумбийцы требовали назначить пенальти после фола Миро Мухайма на Джаминтоне Кампазе, но судья и VAR приняли решение продолжить игру. Затем Джон Лукуми ударил головой по перекладине — это был самый опасный момент для Колумбии, когда она была близка к тому, чтобы открыть счёт, Грегор Кобель вновь успешно среагировал и отразил дальний удар Кампаса.

Поскольку после дополнительного времени счёт оставался 0:0, судьба последнего места в четвертьфинале решалась в серии пенальти. Обе команды промахивались в серии, но решающим стал сэйв Кобеля после удара Кучо Эрнандеса, а затем Рубен Варгас реализовал свой удар.