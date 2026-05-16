Число команд в Кубке Европы ФИБА увеличено до 48

Международная федерация баскетбола (ФИБА) объявила об увеличении количества команд в Кубке Европы (Europe Cup) до 48.

В заявлении ФИБА отмечается, что на заседании Исполнительного комитета Международной федерации баскетбола, состоявшемся в столице Исландии Рейкьявике, было принято решение о том, что с сезона 2026-27 Кубок Европы ФИБА будет проводиться с участием 48 команд.

Согласно заявлению, в новом формате регулярный сезон будет проходить в восьми группах по шесть команд в каждой, а 16 команд, занявших первые два места в своих группах, выйдут во второй раунд.

Статус сборных России и Беларуси в европейских турнирах ФИБА остался прежним.