Носкова обыграла 9-ю ракетку мира Каролину Мухову в матче, длившемся 2 часа 28 минут, со счётом 6:2, 5:7 и 6:3, и завоевала титул чемпионки Уимблдона

Чемпионкой Уимблдоне в одиночном разряде среди женщин стала чешка Линда Носкова Носкова обыграла 9-ю ракетку мира Каролину Мухову в матче, длившемся 2 часа 28 минут, со счётом 6:2, 5:7 и 6:3, и завоевала титул чемпионки Уимблдона

На третьем в этом сезоне турнире Большого шлема по теннису — Уимблдоне — чешская теннисистка Линда Носкова одержала победу со счётом 2:1 над своей соотечественницей Каролиной Муховой в финале женского одиночного разряда и стала чемпионкой.



На турнире, прошедшем в столице Великобритании Лондоне, в финале женского одиночного разряда встретились чешские теннисистки Каролина Мухова и Линда Носкова.



12-я ракетка мира Линда Носкова обыграла 9-ю ракетку мира Каролину Мухову в матче, длившемся 2 часа 28 минут, со счётом 6:2, 5:7 и 6:3, и завоевала титул чемпионки Уимблдона, впервые в своей карьере выйдя в финал этого турнира.



- За последние 4 года чемпионками стали 3 чешские теннисистки



За последние 4 года на Уимблдонском теннисном турнире в одиночном разряде среди женщин чемпионками стали 3 чешские теннисистки.



Ранее на этом турнире чемпионками становились чешские теннисистки Маркета Вондроушова (2023) и Барбора Крейчикова (2024).



Финал мужского одиночного разряда состоится завтра между Янником Синнером и Александром Зверевым.