Чемпионат мира по футболу 2026 года стартует в Мехико на фоне массовых протестов

Чемпионат мира по футболу 2026 года начнется в столице Мексики Мехико на фоне демонстраций и протестных акций.

Различные общественные группы, стремясь воспользоваться вниманием к проведению мирового первенства в стране, выходят на улицы, чтобы донести свои требования до властей.

Основную часть протестующих составляют представители Национального координационного совета работников образования (CNTE). Они разбили палаточные лагеря на многих улицах исторического центра Мехико и круглосуточно остаются на местах проведения акций.

Среди участников протестов — учителя, требующие повышения заработной платы, изменений в образовательной политике, улучшения пенсионных прав и отмены пенсионной реформы. К ним присоединились организации родственников пропавших без вести, семьи и сторонники 43 студентов педагогического колледжа, исчезнувших в Айотсинапе в 2014 году, бывшие сотрудники судебной системы, защитники прав животных и фермеры.

Из-за акций протеста многие улицы старого города были перекрыты для движения транспорта. Власти также установили крупные заграждения, чтобы ограничить доступ демонстрантов к ряду объектов.

Время от времени протестующие блокируют такие крупные магистрали, как Пасео-де-ла-Реформа, Инсургентес и другие улицы в районе исторического центра, что приводит к серьезным заторам и сбоям в работе общественного транспорта.

В центре противостояния — Fan Fest

Дополнительное напряжение возникло из-за пересечения зон проведения протестов с площадкой Fan Fest, организованной FIFA на площади Сокало.

Для предотвращения доступа демонстрантов к площади, которую они хотят сделать главным местом проведения своих акций, власти перекрыли часть территории бетонными блоками и усилили полицейское присутствие.

Члены CNTE проводят акции под лозунгом: «Нет решения — нет футбола», пытаясь усилить давление на правительство. По имеющейся информации, некоторые профсоюзы намерены продолжать протесты на протяжении всего чемпионата мира, если их требования не будут выполнены.

Протесты могут продолжиться и в день матча

Участники акций заявляют о намерении продолжать демонстрации вплоть до матча открытия чемпионата мира.

Местные источники сообщают, что некоторые группы рассматривают возможность проведения маршей и блокирования дорог, ведущих к стадиону. В связи с этим власти рекомендовали болельщикам прибывать на матч заранее.

Матч открытия чемпионата мира по футболу 2026 года состоится завтра в группе А между сборными Мексики и Южной Африки на стадионе в Мехико. Начало встречи — в 22:00 по турецкому времени.