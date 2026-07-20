Впервые чемпионат мира проходил сразу в трех странах — Канаде, Мексике и Соединенных Штатах

Чемпионат мира по футболу 2026 года ознаменовался множеством новшеств Впервые чемпионат мира проходил сразу в трех странах — Канаде, Мексике и Соединенных Штатах

Сборная Испании стала чемпионом мира по футболу 2026 года, обыграв в финале Аргентину со счетом 1:0 после дополнительного времени и завоевав второй титул в своей истории.

Впервые чемпионат мира проходил сразу в трех странах — Канаде, Мексике и Соединенных Штатах. В турнире приняли участие 48 национальных сборных, которые за 39 дней провели 104 матча.

Чемпионат стартовал встречей Мексика — ЮАР на легендарном стадионе «Ацтека» в Мехико, а завершился финальным матчем Испания — Аргентина на стадионе «Нью-Йорк — Нью-Джерси» в Ист-Ратерфорде.

Основное время финальной встречи завершилось без забитых мячей. Победу испанцам принес гол, забитый в дополнительное время, благодаря которому команда Луиса де ла Фуэнте во второй раз в истории стала обладателем Кубка мира.

Лучший бомбардир — Килиан Мбаппе

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе с 10 забитыми мячами стал лучшим бомбардиром чемпионата мира 2026 года.

Второе место в списке лучших снайперов турнира занял капитан сборной Аргентины Лионель Месси, записавший на свой счет восемь голов. Замкнул тройку полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем, отличившийся семь раз.

Доведя общее количество голов на чемпионатах мира до 22, Мбаппе стал самым результативным футболистом в истории мировых первенств.

Матч за третье место вошел в историю

Матч за третье место между сборными Франции и Англии вошел в историю чемпионатов мира как одна из самых результативных встреч.

Англия одержала победу со счетом 6:4 в матче, в котором зрители увидели десять забитых мячей. Эта игра стала самой результативной на турнире 2026 года и пятой по количеству голов за всю историю чемпионатов мира.

Кроме того, встреча стала самым результативным матчем за третье место в истории мировых первенств. Предыдущий рекорд принадлежал поединку чемпионата мира 1958 года, когда Франция победила сборную Западной Германии со счетом 6:3.

Матч Франция — Англия также стал самым результативным на чемпионатах мира с 1982 года, когда сборная Венгрии разгромила Сальвадор со счетом 10:1.

Самые результативные матчи в истории чемпионатов мира



- Австрия — Швейцария — 7:5 (1954)



- Бразилия — Польша — 6:5 (1938)



- Венгрия — Западная Германия — 8:3 (1954)



- Венгрия — Сальвадор — 10:1 (1982)



- Франция — Англия — 4:6 (2026)



- Франция — Парагвай — 7:3 (1958)

- Лучший игрок — Родри, лучший вратарь — Симон

Капитан сборной Испании Родри был признан лучшим футболистом чемпионата мира 2026 года.

30-летний полузащитник выходил в стартовом составе во всех восьми матчах своей команды, демонстрируя стабильную игру на протяжении всего турнира. После финального свистка именно Родри, как капитан национальной команды, первым поднял над головой Кубок мира.

Лучшим вратарем турнира был признан голкипер сборной Испании Симон, являющийся вторым капитаном команды.

В восьми матчах чемпионата испанский вратарь пропустил всего один мяч, сохранив свои ворота в неприкосновенности в семи встречах.

Испания установила рекорд, пропустив всего один гол

Единственную осечку на чемпионате мира сборная Испании допустила уже в первом туре группового этапа, сыграв вничью с дебютантом турнира Кабо-Верде (0:0). В дальнейшем команда Луиса де ла Фуэнте выиграла все оставшиеся матчи и уверенно завоевала чемпионский титул.

По ходу турнира испанцы установили сразу несколько исторических достижений. За восемь матчей команда пропустила лишь один мяч, что стало новым рекордом для чемпионов мира.

Испания стала первой сборной в истории мировых первенств, выигравшей чемпионат мира, пропустив всего один гол за весь турнир. Единственный мяч испанцы позволили сопернику забить в четвертьфинальном матче против Бельгии, завершившемся победой со счетом 2:1. В финале против Аргентины команда вновь сохранила свои ворота в неприкосновенности.

До этого лучшим показателем среди чемпионов мира считались два пропущенных мяча. С таким результатом титул завоевывали Испания в 2010 году, Франция в 1998 году и Италия в 2006 году.

Самый возрастной чемпион — Луис де ла Фуэнте

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте стал самым возрастным наставником, выигравшим чемпионат мира.

На момент триумфа испанской команды специалисту исполнилось 65 лет. Он превзошел прежнее достижение, принадлежавшее Висенте дель Боске, который в возрасте 59 лет привел Испанию к первому в ее истории чемпионскому титулу на мировом первенстве 2010 года.

Дик Адвокат стал самым возрастным тренером в истории турнира

Главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат вошел в историю чемпионатов мира как самый возрастной наставник, работавший на турнире.

78-летний нидерландский специалист вывел Кюрасао на чемпионат мира впервые в истории национальной команды и установил новый возрастной рекорд мировых первенств.

Вторым самым возрастным главным тренером турнира стал наставник сборной Чехии Мирослав Коубек, которому на момент чемпионата было 74 года. После завершения выступления команды, занявшей последнее место в группе с одним набранным очком, Коубек объявил об уходе в отставку.

Болельщики Норвегии прославились на весь мир

Одним из главных открытий чемпионата мира стали не только выступления сборной Норвегии, но и ее многочисленные болельщики, сумевшие создать уникальную атмосферу на протяжении всего турнира.

Норвежская команда заняла второе место в группе I, где ее соперниками были Франция, Сенегал и Ирак, после чего уверенно вышла в плей-офф.

В 1/16 финала норвежцы обыграли сборную Кот-д'Ивуара со счетом 2:1, затем с таким же счетом победили Бразилию и впервые за долгие годы добрались до четвертьфинала мирового первенства.

Путь команды завершился лишь в четвертьфинальном матче против Англии. Основное время завершилось вничью, а в дополнительное англичане забили победный мяч и выиграли встречу со счетом 2:1.

Особое внимание на турнире привлекли норвежские болельщики. Перед каждым матчем они устраивали на площадях принимающих городов и трибунах стадионов массовые представления с имитацией гребли, превратив этот перформанс в одну из самых узнаваемых традиций чемпионата мира. Благодаря необычной поддержке своей команды норвежские фанаты получили широкую известность и стали одной из самых обсуждаемых групп болельщиков турнира.

Новые правила впервые применены на чемпионате мира

Чемпионат мира 2026 года стал первым в истории, на котором были применены новые правила, утвержденные Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB).

Одним из первых громких эпизодов, связанных с нововведениями, стал матч группового этапа между Турцией и Парагваем. На 45-й минуте встречи полузащитник сборной Парагвая Мигель Альмирон получил прямую красную карточку после того, как, разговаривая с арбитром, прикрыл рукой рот. Судья квалифицировал это как нарушение новых правил поведения игроков.

Еще один резонансный эпизод произошел в четвертьфинальном матче Аргентина — Швейцария. Во время одной из игровых стычек между Леандро Паредесом и Брелем Эмболо главный арбитр встречи Жуан Педру Пиньейру первоначально показал Паредесу желтую карточку. Однако после просмотра видеоповтора (VAR) решение было изменено: предупреждение Паредесу отменили, а Эмболо получил вторую желтую карточку за симуляцию и был удален с поля.

Среди других нововведений турнира было правило, согласно которому футболисты, получившие повреждение, после оказания медицинской помощи должны были покинуть поле и провести одну минуту за его пределами, прежде чем получить разрешение вернуться в игру.

Еще одно изменение коснулось ввода мяча из-за боковой линии. В случае умышленного затягивания времени команда-соперник получала право выполнить угловой удар.

Красная карточка американца Балогуна была отменена

Одной из самых обсуждаемых тем чемпионата мира стала отмена красной карточки нападающему сборной США Фоларину Балогуну.

Футболист был удален прямой красной карточкой на 64-й минуте матча 1/16 финала против сборной Боснии и Герцеговины. Первоначально предполагалось, что Балогун пропустит следующий матч своей команды, однако Апелляционный комитет ФИФА приостановил действие дисквалификации, позволив американскому форварду выйти на поле уже в игре 1/8 финала.

Дополнительный резонанс ситуации придало сообщение о телефонном разговоре президента США Дональда Трампа с президентом ФИФА Джанни Инфантино, в ходе которого обсуждался эпизод с удалением американского футболиста.

Позднее УЕФА распространил заявление, в котором отметил, что решение о приостановке дисквалификации было ошибочным. Федерация футбола Бельгии, соперника США по матчу 1/8 финала, также объявила о намерении опротестовать допуск Балогуна к игре.

Несмотря на разгоревшуюся дискуссию, нападающий вышел на поле в стартовом составе сборной США. Сам матч завершился убедительной победой бельгийцев со счетом 4:1.

Сборная Ирана тренировалась в Мексике, а матчи играла в США

Одной из наиболее необычных логистических историй чемпионата мира стало участие сборной Ирана.

После военных ударов США и Израиля по территории Ирана незадолго до турнира участие национальной команды в мировом первенстве оказалось под вопросом. Несмотря на сложную политическую ситуацию, Федерация футбола Ирана подтвердила участие сборной в чемпионате мира.

Игроки и представители делегации подали документы на получение американских виз через посольство США в Анкаре, однако часть членов команды получила отказ во въезде.

Первые два матча группового этапа Иран провел в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), однако тренировочный лагерь национальной команды располагался в мексиканской Тихуане.

Для матчей против Новой Зеландии и Бельгии иранская сборная перелетала из Мексики в Лос-Анджелес, а на заключительную встречу группового этапа против Египта отправилась в Сиэтл. После каждого матча команда возвращалась на тренировочную базу в Тихуане.

В группе G, где соперниками Ирана были Бельгия, Египет и Новая Зеландия, команда трижды сыграла вничью. Набрав три очка, иранцы не смогли выйти в плей-офф, уступив конкурентам по дополнительным показателям.

Водные паузы вызвали недовольство

Одной из наиболее обсуждаемых организационных особенностей чемпионата мира стали обязательные водные паузы, проводившиеся во всех 104 матчах турнира.

Согласно регламенту, арбитры останавливали игру по одному разу в каждом тайме, чтобы футболисты могли восполнить запас жидкости. Однако подобная практика неоднократно вызывала недовольство болельщиков, которые освистывали судейские решения с трибун.

Президент ФИФА Джанни Инфантино, комментируя ситуацию, подчеркивал, что водные паузы не имеют рекламного характера и введены исключительно для защиты здоровья игроков.

Тем не менее дополнительную критику вызвал тот факт, что паузы проводились даже во время матчей, проходивших под дождем или при относительно прохладной погоде, что, по мнению многих болельщиков и экспертов, делало их необязательными.

Кабо-Верде удивило своей игрой

Одним из главных открытий чемпионата мира стала сборная Кабо-Верде, впервые в своей истории принявшая участие в мировом первенстве.

Команда выступала в группе H вместе со сборными Испании, Уругвая и Саудовской Аравии. Уже в стартовом матче дебютанты турнира преподнесли сенсацию, сыграв вничью с будущими чемпионами мира — сборной Испании (0:0).

Одним из главных героев встречи стал 40-летний вратарь Возиньо, который неоднократно выручал свою команду и запомнился зрителям рядом эффектных сейвов.

По итогам группового этапа Кабо-Верде заняло второе место и вышло в плей-офф, где в 1/16 финала встретилось со сборной Аргентины. Основное время завершилось вничью, а в дополнительное аргентинцы сумели вырвать победу со счетом 3:2.

Несмотря на поражение, дебютанты заслужили признание болельщиков и специалистов своей самоотверженной игрой и стали одной из самых ярких сенсаций турнира.

Примечательно, что именно Кабо-Верде оказалось единственной командой на чемпионате мира, которую будущий победитель турнира — сборная Испании — так и не смог обыграть.

Перерыв в финальном матче длился 27 минут

Финал чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины запомнился не только напряженной борьбой на поле, но и масштабным шоу в перерыве встречи.

На стадионе «Нью-Йорк — Нью-Джерси» впервые в истории мировых первенств было организовано шоу в формате, напоминающем традиционное представление во время финала Национальной футбольной лиги США (Super Bowl).

Перед зрителями выступили лидер группы Coldplay Крис Мартин, канадский певец Джастин Бибер, колумбийская исполнительница Шакира и американская поп-звезда Мадонна.

Хотя ФИФА заранее объявляла, что продолжительность шоу составит 11 минут, фактически развлекательная программа длилась 27 минут. В результате второй тайм финального матча начался с задержкой на 12 минут по сравнению с регламентом.

Ранее ФИФА сообщала, что одной из главных целей проведения шоу станет сбор 100 миллионов долларов на развитие футбола и образовательных программ для детей по всему миру.

Сборная Турции разочаровала

Сборная Турции, впервые за 24 года пробившаяся в финальную часть чемпионата мира, не смогла выйти из группы и завершила выступление уже после первого этапа турнира.

Турецкая команда выступала в группе D вместе со сборными США, Австралии и Парагвая. В стартовом матче, который прошел в Ванкувере, турецкие футболисты уступили Австралии со счетом 0:2.

Во втором туре команда встретилась с Парагваем в Сан-Франциско и потерпела минимальное поражение — 0:1. После двух туров Турция лишилась шансов на выход в плей-офф.

Заключительный матч группового этапа против сборной США носил для турецкой команды исключительно престижный характер. Несмотря на потерю турнирной мотивации, турки сумели добиться победы со счетом 3:2. По итогам группового этапа сборная Турции набрала три очка и завершила выступление на чемпионате мира, заняв третье место в группе.

