Сборная Турции выступит в группе C вместе с Новой Зеландией, Словенией и Пуэрто-Рико

Чемпионат мира по баскетболу среди игроков не старше 17 лет стартует завтра в Стамбуле Сборная Турции выступит в группе C вместе с Новой Зеландией, Словенией и Пуэрто-Рико

Чемпионат мира по баскетболу среди игроков до 17 лет (FIBA U17 Basketball World Cup) стартует в субботу, 27 июня в Стамбуле.

Матчи турнира, который продлится до 5 июля, примет Центр развития баскетбола Turkcell (Basketball Development Center).

Сборная Турции выступит в группе C вместе с Новой Зеландией, Словенией и Пуэрто-Рико. В первый день соревнований Турция встретится с Новой Зеландией — матч состоится завтра в 20:15 по местному времени.

В турнире принимают участие 16 команд, разделенных на 4 группы. По итогам группового этапа команды из групп A и B, а также C и D пересекаются между собой в 1/8 финала, где разыграют путевки в четвертьфинал.

В сборную Турции на чемпионат мира вошли Арда Озтюрк, Атахан Агачделен, Бешир Бриант, Дариус Каратасу, Демир Озтюрк, Эмре Языджи, Картал Бора Шимшек, Нойан Толан, Омер Кутлуай, Омер Юсуф Шык, Рюзгар Опчюн, Сарп Кая Арда.

Расписание матчей (групповой этап)

Завтра, 20:15 — Новая Зеландия — Турция

Воскресенье, 28 июня, 20:15 — Турция — Словения

Вторник, 30 июня, 20:15 — Пуэрто-Рико — Турция

Состав групп

Другие группы распределились следующим образом:

Группа A: Италия, США, Франция, Япония

Группа B: Камерун, Канада, Литва, Китай

Группа D: Венесуэла, Австралия, Сербия, Кот-д'Ивуар.