ЧМ-26 пройдет на фоне нестабильности на геополитической арене, что вновь актуализирует вопрос о роли спорта в условиях глобальных кризисов

Чемпионат мира на фоне глобальной напряженности: сможет ли футбол остаться вне политики? ЧМ-26 пройдет на фоне нестабильности на геополитической арене, что вновь актуализирует вопрос о роли спорта в условиях глобальных кризисов

Чемпионат мира по футболу 2026 года, который впервые примут сразу три страны - США, Канада и Мексика, станет самым масштабным в истории турнира. Однако грандиозный футбольный фестиваль пройдет на фоне сохраняющейся нестабильности на геополитической арене, что вновь актуализирует вопрос о роли спорта в условиях глобальных кризисов.

Новый формат — новые вызовы

Мировое первенство 2026 года станет первым подобным состязанием, в котором примут участие 48 сборных. Решение об увеличении количества участников было принято ФИФА в рамках стратегии расширения географии футбола и повышения коммерческой привлекательности соревнований. Однако увеличение числа команд-участниц ЧМ и проведение матчей в трех странах создают и некоторые проблемы, включая существенное усложнение логистики, обеспечение безопасности и координации. В числе новых вызовов - рост нагрузки на инфраструктуру, системы безопасности и дипломатические механизмы принимающих стран.

Организаторы ожидают, что нынешний чемпионат побьет рекорды по числу болельщиков на стадионах и телеаудитории.

Футбол на фоне глобального противостояния

Подготовка к очередному мундиалю проходит на фоне продолжающихся вооруженных конфликтов и обострения международных отношений. События последних лет продемонстрировали, что спорт все чаще оказывается втянутым в политическую повестку.

Участие сборной Ирана в чемпионате находится под угрозой из-за американо-израильского нападения на эту страну. Власти Ирана заявляли о возможном отказе от турнира. Главным условием иранской стороны является предоставление исчерпывающих гарантий безопасности от ФИФА и перенос матчей группового этапа из США на территорию Мексики.

Санкционная политика, ограничения на участие национальных сборных и дискуссии о допуске спортсменов из той или иной страны стали неотъемлемой частью международного спортивного процесса. В этом контексте остается открытым вопрос о том, сможет ли при таких обстоятельствах футбол сохранить нейтралитет.

Опыт прошлых турниров

Предыдущие чемпионаты мира по футболу также сопровождались политическими разногласиями. Так, чемпионат мира 2018 года в России проходил на фоне напряженности в отношениях между Москвой и рядом западных стран, а ЧМ-2022 в Катаре также сопровождался широкой международной критикой.

Эти примеры свидетельствуют о том, что крупные спортивные мероприятия давно перестали быть исключительно спортивными событиями, превратившись в площадку для демонстрации «мягкой силы» и политических посланий.

Вопрос безопасности

Приоритетное внимание в рамках подготовки к ЧМ-2026 уделяется вопросам обеспечения безопасности. Проведение турнира на территории трех государств требует беспрецедентного уровня координации между их правоохранительными органами и спецслужбами.

Среди ключевых рисков эксперты называют угрозу терроризма, кибератак, а также возможные массовые протесты. В то же время США обладают значительным опытом организации масштабных мероприятий такого рода, что может сыграть важную роль в обеспечении безопасности во время турнира.

Визовые процедуры и глобальная доступность

Одним из актуальных вызовов в связи с предстоящим ЧМ остается визовая политика, прежде всего проводимая в последнее время властями США. Строгие миграционные правила могут затруднить прибытие болельщиков из отдельных регионов мира, что ставит под удар принцип всеобщей доступности чемпионата мира.

Эксперты отмечают, что от гибкости визовых процедур во многом будет зависеть, насколько турнир сможет сохранить статус по-настоящему глобального события.

Экономические выгоды и имиджевый эффект

Чемпионат мира традиционно рассматривается как инструмент укрепления международного имиджа стран-организаторов. Для стран, принимающих ЧМ-2026, он станет возможностью продемонстрировать свой экономический потенциал, инфраструктуру и туристическую привлекательность.

Вместе с тем, проведение турнира в Северной Америке может усилить позиции континента как одного из центров глобальной спортивной индустрии.

Между спортом и политикой

Профессор Саймон Чедвик, специализирующийся на вопросах спорта и геополитической экономики в бизнес-школе Skema в Париже, отмечает, что современные спортивные мегасобытия обречены отражать глобальные политические процессы.

По его словам, «такие турниры, как чемпионат мира, давно превратились в инструмент геополитического влияния, с помощью которого государства стремятся укрепить свой имидж и продемонстрировать организационные возможности».

В свою очередь аналитик в области международной спортивной индустрии Кристофер Гаффни подчеркивает, что расширение формата ЧМ по футболу усиливает не только коммерческий, но и политический аспект турнира.

«Чем больше стран вовлечено — тем выше вероятность того, что политические разногласия проявятся в спортивной среде, будь то через дипломатические диспуты, визовые ограничения или протестные акции», - считает эксперт.

Несмотря на растущую политизацию, футбол продолжает выполнять объединяющую роль. Крупные международные турниры остаются редкими моментами, когда внимание миллионов людей по всему миру приковано не к конфликтам, а к игре.

Вопрос заключается в том, сможет ли предстоящий чемпионат мира сохранить эту роль в условиях нарастающей международной напряженности, или же окончательно закрепит тенденцию превращения спорта в инструмент политики.

23-й чемпионат мира по футболу ФИФА пройдет в июне и июле 2026 года. Финал запланирован на 19 июля. Изначально в финальном этапе чемпионата должны были участвовать, как обычно, 32 сборные, но 10 января 2017 года президент ФИФА Джанни Инфантино заявил об увеличении числа участников до 48.

Игры состоятся в 16 городах: Мехико, Гвадалахара, Монтеррей (все — Мексика), Торонто, Ванкувер (оба — Канада), Нью-Йорк (пригород Ист-Ратерфорд), Филадельфия, Бостон, Атланта, Майами, Хьюстон, Даллас, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Канзас-Сити, Сиэтл (все — США).

Сборная Турции по футболу спустя 24 года смогла пробиться на чемпионат мира. В финальном стыковом матче подопечные итальянского специалиста Винченцо Монтеллы обыграли в Приштине сборную Косово - 1:0.

​​​​​​​В последний раз турецкая команда играла на чемпионатах мира в 2002 году, когда заняла третье место в турнире.